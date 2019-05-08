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DenizBank’tan enflasyon üzerinde getiri garantili yeni mevduat ürünü

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Banka, hizmete aldığı Enflasyon Korumalı Türk Lirası vadeli yeni mevduat ürünü ile enflasyonun üzerinde getiri imkanı sağlıyor - Bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini TL mevduatında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, TL vadeli mevduatlarına TÜFE + 4'e varan faiz getirisi elde edebilecek

İSTANBUL (AA) - DenizBank, hizmete aldığı Enflasyon Korumalı Türk Lirası vadeli yeni mevduat ürünü ile enflasyonun üzerinde getiri imkanı sağlıyor.

DenizBank'ın açıklamasına göre, müşterilerinin ihtiyaçlarını hedef odaklı, yenilikçi finansal çözümler ve hızlı, kaliteli bir hizmet modeli ile karşılamaya odaklanan banka, birikimlerini TL mevduatında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için enflasyon üzerinde getiri imkanı sağlayan DenizBank Enflasyon Korumalı TL Vadeli Mevduat Ürünü'nü geliştirdi.

Bankanın hayata geçirdiği yeni üründe, müşteriler en az 3 ay, en fazla bir sene olmak üzere TL vadeli mevduat hesabı açabiliyor, 3 aylık vadeli hesap açmaları durumunda standart yüzde 22 faiz oranından yararlanırken, bir yıldan uzun vadeli enflasyon korumalı üründe standart faiz oranı yüzde 22,50'ye yükseliyor. Üstelik bir yıldan uzun vadeli üründe stopaj kesintisi de olmuyor.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, finansal ve toplumsal yatırımları ile dokunduğu her alana değer katmayı amaçlayan bir kurum olarak, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını titizlikle incelediklerini ve paralelinde çözümler ürettiklerini bildirdi.

Birikimlerini TL mevduatında değerlendirirken aynı zamanda enflasyon karşısında değer kaybetmesini istemeyen tasarruf sahibi müşterileri için yeni ürünü geliştirdiklerini kaydeden Özark, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu ürünle müşteri mevduatları için yüzde 22,50'ye varan faiz imkanı sunduklarını ve vade sonunda, güncel yıllık TÜFE oranlarının üzerine, vade süresine bağlı değişecek şekilde 2 ila 4 puan arasında ilave oran ekleyerek TL yatırımlarına reel getiri sağladık. Vadeli mevduatta tabana yaygın ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda uygulamaya aldığımız ürünümüzle, müşterilerimizin birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı koruyoruz. Geniş ve kaliteli hizmet ağımız, zengin ürün çeşitliliğimiz ile vadeli mevduat hacmimizi kuvvetlendirmeye, müşterilerimiz ile bankamızın ve aynı zamanda ülkemizin tasarruf tabanını büyütmeye devam edeceğiz."

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