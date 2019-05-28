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Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

DENİZ Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlıklı olunmadığını belirterek, "2021'de istikrarsızlık olmazsa kruvaziyer turizm canlanacak; ancak limanda bir çivi çakılmadı.

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - DENİZ Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlıklı olunmadığını belirterek, "2021'de istikrarsızlık olmazsa kruvaziyer turizm canlanacak; ancak limanda bir çivi çakılmadı. Alsancak Limanı'nda otel konforunda bekleme salonu yapılabilir" dedi.
DTO İzmir Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Kenan Yalavaç başkanlığında toplandı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün yurt dışında olması nedeniyle toplantının açılış konuşmasını yapan DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, mayıs ayındaki ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi vererek, küresel dalgalanmaların, denizcilik taşımacılığını derinden etkilediğini söyledi. Çin ve ABD arasında ticaret savaşı olduğunu kaydeden Çelik, "Amerikan donanması doğuya doğru akıyor. Bu savaşın etkisi yaklaşık 2 trilyon dolar civarında. Böyle bir ekonomik savaşın içindeyiz. Herkes ne olacağını seyrediyor; ama biz krizi ilk hissedenlerdeniz. Devlet 30 milyar liralık kredi paketi açıkladı ama bankalar hala kredi vermemek yönünde pozisyon alıyorlar. Zarar gören üretici ve sanayici oluyor" diye konuştu.
KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN 2021
Türkiye'nin ve özellikle İzmir'in kruvaziyer turizmden faydalanamadığını savunan Mihri Çelik, 2013- 2014 yıllarında 'Arap Baharı'nın, gemilerin rotasını Türkiye'ye çevirmesini sağladıysa da bu sürecin çok kısa sürdüğünü dile getirdi. Çelik, "2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'de terör eylemleri başladı. 15 Temmuz'da darbe girişimi yaşandı. Turist riskli ortamı sevmez. Hiçbir sigorta şirketi yolcuları sigortalamadı. Bıçak gibi yolcu gemileri kesildi. Kuşadası Limanı da tadilattaydı. Kruvaziyer gemileri yönlerini Batı Avrupa ve Uzak Doğu'ya çevirdiler. Kruvaziyer durdu. Kruvaziyerin canlanması için en yakın tarih 2021. Ama İstanbul ve Kuşadası'na gelecekler. Yine İzmir'e sıra gelmeyecek" dedi.
Kuşadası'nda Meryem Ana Evi, İstanbul'da ise Ayasofya Cami dolayısıyla kruvaziyer turizmin genişleme imkanı olduğunu belirten Çelik, İzmir'de kruvaziyer turizmin gelişmesi için hiçbir çalışma yapılmadığını savunarak, şöyle konuştu:
"Biz İzmir olarak turist ağırlama konusunda hazırlıklı değiliz. Limanda bir çivi çakılmadı. Hem şehrimizin hem limanımızın turist gemilerine hazır olması lazım. 2021'de istikrarsızlık olmazsa kruvaziyer turizm canlanacak; ama bizim bir an önce limanı buna hazırlamamız lazım. Alsancak Limanı'nda otel konforunda bekleme salonu yapılabilir. Kemeraltı'nda eski günlerdeki gibi tarihi motifler öne çıkarılmalı. Turist geldiğinde gideceği bir yer olsun. Agora, Kadifekale ve Kemeraltı'nda bir düzenleme yapmazsak turisti yine buradan alır Selçuk'a götürürüz."
GÜZELBAHÇE'DE YÜZME YARIŞMASI
Bu yıl 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir'de ilk kez düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapılacağını anlatan DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, 30 Haziran'da 'yüzülebilir körfez' hayaliyle Güzelbahçe balıkçı barınağında yüzme yarışması yapılacağını açıkladı. Güzelbahçe balıkçı barınağının İzmirlilere daha fazla tanıtılması gerektiğini belirten Çelik, "Güzelbahçe'de Türkiye çapında bir balıkçı barınağı yapıldı. Burada bir yarışma yapacağız Bu çok ciddi bir yatırımdır. Türkiyenin sayılı balıkçılık limanı ve kompleksi olacak bu barınağı tanıtmalıyız. Üst yapıları ihale için bekleniyor. Bunu İzmir olarak sahiplenmemiz lazım" dedi.

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Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrıDenizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrıDenizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

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