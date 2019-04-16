FİNANS

Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 16:01 | Son Güncelleme

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından “6.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından “6. Mare Forum İstanbul 2019” Türk ve Dünya Denizcilik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi. Denizcilik camiasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra finans dünyası, armatörlük firmaları ve tersaneler olmak üzere çeşitli uluslararası denizcilik kuruluşlarının katılımı ve destekleriyle hayata geçirilen “6. Mare Forum İstanbul 2019, dün Tuzla’da GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Forum’a Dünya denizciliğinin patronu IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve denizcilik dünyasından birçok önemli ismi de katıldı. MareForum 2019’un açılış konuşmasını yapan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran bu tür Uluslararası etkinliklerin ülkemizin yurtdışındaki imajına olumlu katkı yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ” Mare Forum’da ele alınacak konular denizcilik sektörümüze ışık tutmakla kalmayacak, geleceğin şekillenmesine de ciddi katkı sağlayacaktır” dedi. IMO Genel Sekreteri Kitack Lim de Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek ”Ülkenizin denizcilik ve gemi inşa sanayindeki hızlı gelişimini yakından takip ediyorum. Türkiye dünyada örnek gösterilecek projelere imza atıyor” şeklinde konuştu. WHY TURKEY (Neden Türkiye?) ana teması altında interaktif bir şekilde gerçekleşen panellerde sektör temsilcilerine Türk denizcilik sektörünün geldiği nokta ile ilgili bilgiler verilirken, Türk ve Dünya denizciliğinin geleceği de masaya yatırıldı.

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Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldıDenizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı
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