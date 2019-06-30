ARİFE YILDIZ ÜNAL - Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye, 2023'te "lider denizci ülkeler" sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı.

AA muhabirinin, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, küresel ticarette stratejik sektör konumuna gelen denizcilikte önemli adımlar attı.

Türk denizciliği son dönemde uygulanan politikalarla hedeflerine ilerlerken, bu alanda atılan adımlardan biri 2004'te başlatılan ÖTV'siz yakıt uygulamasıyla kabotaj taşımacılığının canlandırılması oldu. Bugüne kadar toplam 7 milyar 250 milyon lira ÖTV tahsil edilmeyerek, sektöre önemli destek sağlandı.

Uygulama sayesinde, kabotaj taşımacılığında 2003'e göre 2018'de elleçlenen yük miktarında yüzde 104'lük, taşınan yolcu sayısında yüzde 40'lık ve taşınan araç sayısında yüzde 112'lik artış sağlandı. Bu çerçevede kabotaj taşımacılığı canlandırılırken, kara yolu ağırlıklı yurt içi taşımacılığın deniz yoluna kaydırılmasının önü açıldı.