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Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı’nda kurdukları tesis ile alabalık üreten firma, yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç diyor. Doğal üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan üretim yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, ‘’Alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz’’ dedi.

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tahsin AYDIN-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı’nda kurdukları tesis ile alabalık üreten firma, yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç diyor. Doğal üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan üretim yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, ‘’Alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz’’ dedi.
Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Barajı'nda 2 yıl önce kurulan ve 12 ay aralıksız balık üreten Erbaylar Balık firması, alabalık ihracatında büyük değer kazandı. Gökkuşağı cinsi alabalık üretilen tesiste, sudaki yaklaşık 10 kafeste balıklar 300 grama kadar büyütülüyor. Büyüme süreçlerinde sık sık boylarına göre ayrıştırılan, sağlık durumları kontrol edilen balıklar, ideal boya ulaştığında tekneler ile kıyıya taşınıp, sipariş noktalarına ulaştırılıyor. 10 personel ile yıllık 300 tona kadar üretim yapan firma, ortalama 100 ton ihracat yapıyor. İhracat gerçekleştirilen yerlerin başında Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri geliyor.
'EN ÇOK TALEP EDİLEN BALIKLARDAN BİRİ'
Kolay temizlenmesi, hızlı pişmesi, besleyiciliği ve fiyatının uygun olması nedeniyle en çok tercih edilen balıklardan olan gökkuşağı alabalığı, restoranlarda da lezzeti ve fiyatı ile yoğun ilgi görüyor. Firma yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, "Yıllık yaklaşık 300 ton üretim yapmaktayız. Burada 250, 300 gram arası büyük balık üretmekteyiz. 10 adet offshore kafeste, gökkuşağı cinsi alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz. Yaklaşık 4 ayda balıklarımız 300 grama kadar ulaşıyor. Piyasanın arzına göre balıklar pazara sunuluyor. Ürettiğimiz balıkları yurt dışına da ihraç ediyoruz. Yılda 100 ton civarında alabalığı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu da bizim ve ülke ekonomimiz için iyi bir gelir kaynağı oluyor. Bu tesisimiz, büyütme odaklı çalışıyor, Kütahya'daki diğer tesisimizde ise üretime ağırlık veriyoruz" şeklinde konuştu.
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Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatıDenize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatıDenize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatıDenize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

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