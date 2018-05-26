FİNANS

Denizi kirleten gemilere ceza yağdı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "2018'in ilk 4 ayında yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen 130 gemiye 2 milyon 630 bin 847 lira idari para cezası uygulandı" - "En fazla cezai işlemin uygulandığı İstanbul'da 1 milyon 45 bin lira ceza kesildi"

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk 4 ayında denizleri kirleten 130 gemiye 2 milyon 630 bin lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine Bakanlıkça yürütülen deniz ve kıyı yönetimi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde toplam 155 atık kabul tesisi ve 37 atık alım gemisi ile 294 kıyı tesisinde gemilere yönelik atık alım hizmeti verildiğini belirten Öztürk, Bakanlığın denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla yaptığı denetimlerde, yasa dışı boşaltma yaptığı belirlenen gemilere ise cezai işlem uygulandığını söyledi.

Geçen yıl ülke genelinde 312 gemiye toplam 6 milyon 351 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Öztürk, "2018'in ilk 4 ayında yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen 130 gemiye 2 milyon 630 bin 847 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

- En fazla ceza İstanbul'a

Bu konuda en fazla cezanın İstanbul'da kesildiğini dile getiren Öztürk, yılın ilk 4 ayında İstanbul'da denizi kirleten gemilere 1 milyon 45 bin lira ceza verildiğini bildirdi.

Öztürk, "Mavi Kart Sistemi" ile de yat, tekne gibi Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan küçük deniz araçlarından kaynaklanan atıkların kontrol edildiğine işaret ederek, bu sistemle bu araçların ne kadar atığı ne zaman verdiklerini, sefer sayılarının takip edildiğini anlattı.

- Mavi Kart verilen tekne sayısı 39 bini aştı

Muğla ve Antalya'da uygulanmaya başlanan Mavi Kart Sistemi'ne tüm yat limanlarının geçişinin tamamlandığını ve balıkçı barınaklarında da en kısa sürede uygulanacağını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Mavi Kart verilen tekne sayısı geçen yıla göre 10 bin artarak 39 bini aştı. Bu sistem sayesinde geçen yıl 42 bin 415 metreküp pis su, 2 bin 332 ton çöp ile 420 metreküp sintine suyu, turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılan tekneler ile balıkçı teknelerinden toplandı. Bu yıl ise mayıs itibarıyla Mavi Kart Sistemi kapsamında toplam 4 bin 100 metreküp pis su, 2 bin 118 ton çöp ile 135 metreküp sintine suyu alındı."

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denizleri kirleten evre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk

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