Denizlerde av yasağı sona eriyor

Ay, Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri politikalarının ana hedefinin halkın bol ve ucuz balık tüketmesinin yanı sıra deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ile balık kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu anlattı.

Balıkçıların emek ve zahmetle denizlerden sofralara getirdiği balıkların insan sağlığı için taşıdığı öneme işaret eden Ay, "İnsanların sağlıklı beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde, erişkinlerin sağlıklarının korunmasında sayısız faydaları bulunan başta balık olmak üzere tüm su ürünlerinin yeni av sezonunda halkımız tarafından bol bol tüketilmesini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonun, sektörün her alanında çalışan, emek harcayan, üreten tüm paydaşlara hayırlı, uğurlu, bereketli olması temennisinde bulundu.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, "300 ila 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da önemli kısmı yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmektedir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda av sezonunda çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Ay, sonsuz olmayan doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Koruma ve kullanma dengesinin mutlaka gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Ay, şöyle devam etti:

"Samsun'un coğrafi olarak deniz kıyısında bulunması, su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını da beraberinde getirmiştir. Yine kıta sahanlığının uygunluğu nedeniyle orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz'deki tek ilimizdir. İlimiz baraj ve lagün gölleri, akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından önemli potansiyele sahiptir. Bölgede sadece sofralık değil, endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsinin önemli kısmı ile çaça balığının tamamı, bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirilmektedir. 300 ila 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da önemli kısmı yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmektedir. Bu miktarın önemli kısmı da çaça avcılığından sağlanmaktadır."

Kentte bulunan balık unu ve yağı fabrikaları ile işleme tesislerinde işlenen su ürünlerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin yanında Çin, Japonya, Kore gibi Uzak Doğu ülkelerine de ihraç edildiğini belirten Ay, Samsun ekonomisine yıllık 20 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandığının altını çizdi.

Ay, yeni sezonun bakanlığın teşvik ve politikalarıyla daha da yüz güldürücü noktalara varacağını inandığını kaydetti.

