FİNANS

Denizlerde av yasağı sona eriyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay: - "300 ila 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da önemli kısmı yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmektedir"

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, "300 ila 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da önemli kısmı yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmektedir." ifadesini kullandı.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonun, sektörün her alanında çalışan, emek harcayan, üreten tüm paydaşlara hayırlı, uğurlu, bereketli olması temennisinde bulundu.

Balıkçıların emek ve zahmetle denizlerden sofralara getirdiği balıkların insan sağlığı için taşıdığı öneme işaret eden Ay, "İnsanların sağlıklı beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde, erişkinlerin sağlıklarının korunmasında sayısız faydaları bulunan başta balık olmak üzere tüm su ürünlerinin yeni av sezonunda halkımız tarafından bol bol tüketilmesini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri politikalarının ana hedefinin halkın bol ve ucuz balık tüketmesinin yanı sıra deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ile balık kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu anlattı.

Bu kapsamda av sezonunda çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Ay, sonsuz olmayan doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Koruma ve kullanma dengesinin mutlaka gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Ay, şöyle devam etti:

"Samsun'un coğrafi olarak deniz kıyısında bulunması, su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını da beraberinde getirmiştir. Yine kıta sahanlığının uygunluğu nedeniyle orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz'deki tek ilimizdir. İlimiz baraj ve lagün gölleri, akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından önemli potansiyele sahiptir. Bölgede sadece sofralık değil, endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsinin önemli kısmı ile çaça balığının tamamı, bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirilmektedir. 300 ila 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da önemli kısmı yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmektedir. Bu miktarın önemli kısmı da çaça avcılığından sağlanmaktadır."

Kentte bulunan balık unu ve yağı fabrikaları ile işleme tesislerinde işlenen su ürünlerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin yanında Çin, Japonya, Kore gibi Uzak Doğu ülkelerine de ihraç edildiğini belirten Ay, Samsun ekonomisine yıllık 20 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandığının altını çizdi.

Ay, yeni sezonun bakanlığın teşvik ve politikalarıyla daha da yüz güldürücü noktalara varacağını inandığını kaydetti.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyorMB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
Bolu'da patates hasadı başladıBolu'da patates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av yasağı balık av sezonu Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Bolu'da patates hasadı başladı

Bolu'da patates hasadı başladı

BİST/Çetinkaya: Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak

BİST/Çetinkaya: Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

“Yatırımcılar altına dönüyor”

“Yatırımcılar altına dönüyor”

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.