MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye'nin savunma sanayisinde "yerli" ve "milli" yatırımlara yönelmesi denizciliğe de yansırken, MİLGEM'den Yeni Tip Denizaltı'ya, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nden Sismik Araştırma Gemisi'ne kadar projeler, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini ve gücünü artırıyor.

AA muhabirinin, 27 Eylül Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, savunma sanayisinde denizcilik faaliyetlerine güç kazandırmak için yürütülen 9 proje öne çıkıyor.

Bunlardan yüzde 100 yerli tasarım olan Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi "Milli Gemi (MİLGEM)" projesinde üretim devam ediyor. Proje kapsamında ilk iki gemi TCG Heybeliada ve TCG Büyükada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veriyor. 3. ve 4. gemiler olan TCG Burgazada ve TCG Kınalıada gemileri denize indirildi, test faaliyetlerinin ardından teslimatları gerçekleştirilecek.

Denizaltı harekat konsepti kriterlerini karşılamak üzere denizaltının gizlilik özelliğinden istifade ederek, düşman kontrolü altında bulunan deniz harekat alanlarında uzun süre harekat yapabilecek denizaltılar için Yeni Tip Denizaltı Projesi de devam ediyor. 6 denizaltının yurt içinde üretimini içeren projede inşa faaliyetleri sürdürülürken, ilk denizaltının 2022'de teslimatı planlanıyor.