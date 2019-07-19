FİNANS

"Denizlerden çıkarılan tonlarca plastik PC’lerde kullanılıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile kıyı temizleme çalışmaları gerçekleştiren Dell Technologies, okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikleri, dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıyor.

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile kıyı temizleme çalışmaları gerçekleştiren Dell Technologies, okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikleri, dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıyor.
Dell, Birleşmiş Milletler ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2025 yılında okyanuslardaki plastiğin ürünlerde kullanımını 10 kat arttırmayı taahhüt etti.
Dell'den yapılan açıklamaya göre şirket, bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandırdı ve 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni ürünlerinde kullandı. Dell Technologies’in operasyonlarını sürdürdüğü binaların tamamı sürdürülebilir hale getirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Her yıl sekiz milyon ton plastik denizlere atılıyor ve bu rakam her yıl yüzde yedi oranında artıyor. Bazı hesaplamalara göre beş trilyon plastik parçası şimdiden okyanuslara karışmış durumda. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıktan çok plastik olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dell bu kötü gidişatı durdurmak için dünya çapında harekete geçti ve bazı ürünlerinin paketlerini yalnızca sahillerden, su yollarından ve kıyılardan toplanan plastikleri kullanarak yedi tondan fazla plastiği okyanuslardan uzak tutmayı başardı" denildi.
Dünya çapında 2020 yılı için belirlediği hedeflerin yüzde 75’ini tamamladığını, bazı hedeflerin üzerine çıktığını ve planların önünde ilerleme kaydettiğini açıklayan şirket, ilk olarak 2013 yılında tanıtılan "2020 Legacy of Good" planı ile Dell Technologies, sürdürülebilir insanlık ve Dünya için çalışmalarını sürdürüyor.
Dell, üretimde atık su miktarını 4.56 milyon metreküp azaltıp, ürün portföyünün enerji yoğunluğu ayak izini de yüzde 64 azalttı. Ayrıca bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon saatlik gönüllü hizmet verildi, öğrencilere mentörlük yapıldı ve yeni kâr amacı gütmeyen teknoloji çözümlerine destek olundu.
Dünya çapında sürdürülen projelerin bazıları şöyle sıralanıyor:
- Basel Action Network (BAN) ile başarılı geçen pilot e-atık takip süresi sonrasında Dell Technologies, dünya çapında elektronik atık takip sistemlerine gereken teknolojik desteği veriyor.
- Dell, yeni geri dönüştürülmüş materyallerin kullanılması metoduyla, otomobil ön camlarından dizüstü bilgisayar çantalarının ve sırt çantalarının koruyucu, su geçirmez kaplamasını oluşturmayı başardı.
- Şirket sırt çantalarının boyanmasında da inovatif bir yöntem kullanarak yüzde 90 daha az atık su, yüzde 29 daha az enerji harcarken yüzde 62 daha az karbon salınımı gerçekleştirdi.
- Bu şekilde üretilen ilk sırt çantaları ile birlikte her ay yaklaşık 33 bin 500 kilogramlık çöp ortaya çıkmasının önüne geçiliyor.
- Seagate ve Teleplan ile birlikte yapılan ortaklık çerçevesinde Dell, dünyada nadir bulunan mıknatısların kurumsal cihazlardan çıkarılarak yeniden kullanılması sürecini başlattı.
- Pilot program kapsamında Dell Latitude 5000 serisi dizüstü bilgisayarlarda bulunan 25 bin Seagate sabit sürücüde yeniden kullanıma sokulan mıknatıslar kullanıldı.
- Böylece dünya çapında maden faaliyetlerinin ortaya çıkardığı hasar ve insan sağlığını tehlikeye atan süreçler azaltıldı. (Fotoğraflı)

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruzDemirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz
MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e gerilediMB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.