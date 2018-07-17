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Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2017 yılı ikinci 500 büyük firma listesinde, kentin geçen yıl 13 olan şirket sayısının, bu yıl 12'ye gerilediğini söyledi.

Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2017 yılı ikinci 500 büyük firma listesinde, kentin geçen yıl 13 olan şirket sayısının, bu yıl 12'ye gerilediğini söyledi.
DSO Başkanı Müjdat Keçeci, 2017 İSO ikinci 500 sıralamasında, Denizli'nin 13 olan şirket sayısının bu yıl 12'ye gerilemesiyle ilgili değerlendirme yaptı. Yazılı açıklama yapan Keçeci, listede kentin tekstil-konfeksiyon sektöründen 5 firma ile kendine yer bulduğunu ifade etti. Listede kablo-bakır tel 3, inşaat 2, gıda ve enerji sektörlerinden 1'er firmanın yer aldığını belirten Müjdat Keçeci, şöyle dedi:
"Bu yıl İSO ikinci 500 sıralamasındaki firma sayımız bir azaldı. Benzer şekilde birinci 500 sıralamasındaki de bir firma azalmıştı. Geçen sene sıralamada yer alıp bu sene giremeyen şirketlerimiz yanında, geçen yıllarda sıralamada kendine yer bulamayıp, bu sene listeye dahil olan şirketlerimiz de mevcut. Sıralamada yer alan firma sayımızın bir azalmasına rağmen, listeye dahil olan firmaların toplam üretimden net satışlar rakamının yüzde 22.3 arttığını görüyoruz. Listede kendine yer bulan tüm şirketlerimizi kutluyoruz."

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