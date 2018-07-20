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Denizli Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Tarhananın kilogramı 12,24 liradan işlem gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) tarhananın kilogramı 12,24 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlikKg 0,900,90TTS Buğday makarnalıkKg 1,071,07TTS Hububat mamulleri TarhanaKg 12,2412,24MTS Nohut natürelKg 5,76 7,00 MTS Yağlı tohumlar Ayçekirdeği çerezli kablurlatıKg1,651,65TTSÇeşitli gıda maddeleri Dana kıymalık etKg28,4728,47TTSKuru meyveler Leblebi sarı (8 mm)Kg9,009,00TTSLeblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,5011,39TTSÇeşitli maddelerKekikKg 6,60 6,60 TTS MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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Anahtar Kelimeler:
borsa ticaret

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