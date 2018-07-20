Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) tarhananın kilogramı 12,24 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlikKg 0,900,90TTS Buğday makarnalıkKg 1,071,07TTS Hububat mamulleri TarhanaKg 12,2412,24MTS Nohut natürelKg 5,76 7,00 MTS Yağlı tohumlar Ayçekirdeği çerezli kablurlatıKg1,651,65TTSÇeşitli gıda maddeleri Dana kıymalık etKg28,4728,47TTSKuru meyveler Leblebi sarı (8 mm)Kg9,009,00TTSLeblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,5011,39TTSÇeşitli maddelerKekikKg 6,60 6,60 TTS MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor
Kurulan şirket sayısı azaldı
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum