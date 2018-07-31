FİNANS

Denizli Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Yemlik arpanın kilogramı 0,87-0,89 liradan işlem gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) yemlik arpanın kilogramı 0,87-0,89 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlikKg 0,870,89MTS Buğday yemlik kırmızıKg 0,880,96MTS Yağlı tohumlar Ayçekirdeği çerezlik çiğ
Kg 4,854,85MTS Haşhaş tohumu maviKg 11,8011,80 MTS Çeşitli gıda maddeleri
Dana bonfileKg60,1460,14TTSKuru meyveler Leblebi sarı (9,50 mm)Kg11,2011,20TTSMTS : Müstahsilden Tüccara Satış

TTS : Tüccardan Tüccara Satış

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştıSüper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldıDış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa ekonomi ticaret

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.