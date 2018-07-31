Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) yemlik arpanın kilogramı 0,87-0,89 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlikKg 0,870,89MTS Buğday yemlik kırmızıKg 0,880,96MTS Yağlı tohumlar Ayçekirdeği çerezlik çiğ
Kg 4,854,85MTS Haşhaş tohumu maviKg 11,8011,80 MTS Çeşitli gıda maddeleri
Dana bonfileKg60,1460,14TTSKuru meyveler Leblebi sarı (9,50 mm)Kg11,2011,20TTSMTS : Müstahsilden Tüccara Satış
TTS : Tüccardan Tüccara Satış
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