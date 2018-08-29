DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 19,00 liradan satıldı.DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirimEn az fiyat En çok fiyat Satış şekliHububat Arpa yemlikKg 0,800,90MTS Buğday sertKg 0,880,94MTS Yağlı tohumlar AnasonKg 19,0019,00MTS Yer fıstığı sosluKg 8,008,00 TTS Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas)Kg28,0028,00TTSKuru meyveler Leblebi çıtırKg5,795,79TTSMTS : Müstahsilden Tüccara Satış
TTS : Tüccardan Tüccara Satış
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