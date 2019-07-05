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Denizli'de kekik hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

Vali Hasan Karahan: - "Türkiye'de kekik ekim alanlarının yüzde 92'si, üretimin ise yüzde 86'sı tek başına Denizli'den gerçekleştirilmektedir. Dünyada kekik dış ticaret hacmi 18 bin ton civarında olup, bunun yüzde 75'ini Denizli karşılamaktadır"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Türkiye'de kekik ekim alanlarının yüzde 92'sinin Denizli'de bulunduğunu, üretimin ise yüzde 86'sının tek başına Denizli'den gerçekleştirildiğini belirterek, "Dünyada kekik dış ticaret hacmi 18 bin ton civarında olup, bunun yüzde 75'ini Denizli karşılamaktadır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ziraat Odası Başkanlığının katkısıyla Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde uzun yıllardır kekik tarımı yapan çiftçi Mehmet Aksoy'un tarlasında "Kekik Hasat Şenliği" düzenlendi.

Vali Karahan, burada yaptığı konuşmada, kentin her alanda olduğu gibi tarımda da önder şehirlerden biri olduğunu, yetişen tıbbi ve aromatik ürünler bakımından kentin önemli bir merkez konumunda bulunduğunu belirtti.

Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekikte Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Karahan, şunları söyledi:

"Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 92'si, üretimin ise yüzde 86'sı tek başına Denizli'den gerçekleştirilmektedir. Dünyada kekik dış ticaret hacmi 18 bin ton civarında olup, bunun yüzde 75'ini Denizli karşılamaktadır. Kekikte her yönüyle her açıdan birinciyiz. Üretimde, ihracatta ama bunun sonu yok. Hem kaliteyi artıracağız hem dekar başına aldığımız verimi artıracağız. Bundan sonra sırf bunun üretimi değil, bunlardan doğan sanayiler, bunların direkt tüketiciye ulaşacak ürün şekline getirilmesi... Çünkü bunun 7-8 liraya kilosunu satıyorsak bundan elde edilen ürüne 7-8 bin liraya kadar çıkan değeri, katma değeri var ama asıl olan üretimdir. Kekikte birinciliği kimseye kaptırmayız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, "dünya kekik üretiminin başkenti" olarak anılan Denizli'yi tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi ile ada çayı, lavanta, dağ çayı, salep ve safran gibi diğer tıbbi ve aromatik bitkileri de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 2019 yılında Denizli'de 135 bin dekar alanda yaklaşık 14 bin ton kekik rekoltesi bekliyoruz. Fiyatlar 7-8 lira arasında olup, kekiğin ilimiz çiftçisine katkısı yaklaşık 90 milyon lira civarındadır." diye konuştu.

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da kekiğin Pamukkale ilçesine katma değer sağladığını, çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, il genelinde üretilen kekiğin yüzde 37'sinin Pamukkale'den gerçekleştiğini ifade etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de tarım arazi yollarının açılması başta olmak üzere çiftçilerin çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, Pamukkale adının turizmden sonra tarımda da ön plana çıktığını kaydetti.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen hasat töreninde protokol üyeleri, tarlada çiftçilerle kekik hasadı yaptı.

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