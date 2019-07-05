Denizli'de kekik hasadı başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Türkiye'de kekik ekim alanlarının yüzde 92'sinin Denizli'de bulunduğunu, üretimin ise yüzde 86'sının tek başına Denizli'den gerçekleştirildiğini belirterek, "Dünyada kekik dış ticaret hacmi 18 bin ton civarında olup, bunun yüzde 75'ini Denizli karşılamaktadır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ziraat Odası Başkanlığının katkısıyla Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde uzun yıllardır kekik tarımı yapan çiftçi Mehmet Aksoy'un tarlasında "Kekik Hasat Şenliği" düzenlendi.

Vali Karahan, burada yaptığı konuşmada, kentin her alanda olduğu gibi tarımda da önder şehirlerden biri olduğunu, yetişen tıbbi ve aromatik ürünler bakımından kentin önemli bir merkez konumunda bulunduğunu belirtti.

Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekikte Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Karahan, şunları söyledi:

"Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 92'si, üretimin ise yüzde 86'sı tek başına Denizli'den gerçekleştirilmektedir. Dünyada kekik dış ticaret hacmi 18 bin ton civarında olup, bunun yüzde 75'ini Denizli karşılamaktadır. Kekikte her yönüyle her açıdan birinciyiz. Üretimde, ihracatta ama bunun sonu yok. Hem kaliteyi artıracağız hem dekar başına aldığımız verimi artıracağız. Bundan sonra sırf bunun üretimi değil, bunlardan doğan sanayiler, bunların direkt tüketiciye ulaşacak ürün şekline getirilmesi... Çünkü bunun 7-8 liraya kilosunu satıyorsak bundan elde edilen ürüne 7-8 bin liraya kadar çıkan değeri, katma değeri var ama asıl olan üretimdir. Kekikte birinciliği kimseye kaptırmayız."