FİNANS

Denizli'de koku yayan sakatat işletmesi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, işletmede bulunan 8 bin 950 kilo sakatatın imha edildiğini ve 22 bin lira idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulduğunu bildirdi

Denizli'de koku yayan sakatat işletmesindeki 8 bin 950 kilo sakatat imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde virane bir kesimhanedeki kötü kokulara ilişkin Zabıta Müdürlüğüne ihbar geldiği, müdürlüğün de Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçtiği ifade edildi.

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ile zabıta ekiplerinin söz konusu yerde beraber yaptığı denetimde, bir kişinin kullanılmayan eski ve virane kesimhanede sakatat işlediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerde söz konusu kaçak kesimhanede sakatat olarak sadece hayvan ayağı bulunmuştur. Ayrıca işletmenin çok kötü teknik ve hijyenik şartlarda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan onay izni olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine işletmede bulunan 8 bin 950 kilo ayağın tamamı imha edilmiştir.

Belediye ekiplerince işletme mühürlenmiş, Denizli il müdürlüğümüz tarafından onaysız faaliyet göstermekten 22 bin lire idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
sakatat Tarım ve Orman Bakanlığı

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