FİNANS

Denizli'de lavanta ekim alanı artacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında "Lavanta Tarla Günü" düzenlendi - Vali Hasan Karahan: - "Kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2016 yılında Acıpayam ilçesi Mevlütler Mahallesi'nde tesis edilen 50 dekarlık lavanta demonstrasyon parselinin çiftçilere ve sektöre tanıtımı amacıyla "Lavanta Tarla Günü" düzenlendi.

Vali Karahan, burada yaptığı konuşmada, kentin her alanda olduğu gibi tarımda da önder şehirlerden biri olduğunu hatırlattı.

Tıbbi ve aromatik ürünler bakımından da önemli bir merkez konumunda olduklarını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Yürütülen proje çerçevesinde ada çayı, dağ çayı, nane, biberiye, safran, salep gibi bitkiler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kekikte zaten birinciyiz ama lavanta konusu yeni. Türkiye'de kekik üretiminin yüzde 86'sının gerçekleştiği ilimizde lavantada ciddi bir potansiyel var. Denizli'de projeye başladığımız 2015 yılında 3-5 dekar alanda lavanta ekilirken 2019'da bin dekarın üzerine çıktı. Kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ise lavantanın kıraç alanlara uyum sağlayan tipik bir Akdeniz bitkisi olduğuna dikkati çekti.

Lavanta ve tıbbi bitkilere uygun en iyi alanları belirlediklerini anlatan Erkaya, "Çiftçimizin gelirini çoğaltmak, refah seviyesini yükseltmek için elimizden geldiğince çaba gösterip ilimizi lavantada da söz sahibi yaymayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Tarla sahibi Hüseyin Gündoğar da ilk başta tereddüt etmelerine rağmen lavanta üretiminden çok memnun olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aromatik bitki kekik lavanta

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