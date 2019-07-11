Denizli'de lavanta ekim alanı artacak

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2016 yılında Acıpayam ilçesi Mevlütler Mahallesi'nde tesis edilen 50 dekarlık lavanta demonstrasyon parselinin çiftçilere ve sektöre tanıtımı amacıyla "Lavanta Tarla Günü" düzenlendi.

Vali Karahan, burada yaptığı konuşmada, kentin her alanda olduğu gibi tarımda da önder şehirlerden biri olduğunu hatırlattı.

Tıbbi ve aromatik ürünler bakımından da önemli bir merkez konumunda olduklarını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Yürütülen proje çerçevesinde ada çayı, dağ çayı, nane, biberiye, safran, salep gibi bitkiler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kekikte zaten birinciyiz ama lavanta konusu yeni. Türkiye'de kekik üretiminin yüzde 86'sının gerçekleştiği ilimizde lavantada ciddi bir potansiyel var. Denizli'de projeye başladığımız 2015 yılında 3-5 dekar alanda lavanta ekilirken 2019'da bin dekarın üzerine çıktı. Kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz."