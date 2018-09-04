Denizli'nin havlusuyla Bursa'nın perdesi yabancıların gözdesi

CEM ŞAN - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, ev tekstili sektöründe en çok havlu, bornoz, perdelik kumaş ve yatak örtüsü ürün gruplarının ihraç edildiğini belirterek, "Denizli'nin ürettiği havlu, bornoz, çarşaf, yatak örtüsü, Bursa'nın ürettiği perde ile döşemelik kumaş, belli bir miktar da havlu ve yatak örtüsü, İstanbul'un da döşemelik kumaşı en çok talep edilen ürün gruplarının başında geliyor." dedi.

Aydın, AA muhabirine, Türk ev tekstilini dünyada en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Ev tekstilinin, Türkiye'nin dünyadaki en önemli marka sektörü olduğuna dikkati çeken Aydın, bu alanda dünyanın her yerinde Türk ürünlerinin bulunabileceğini aktardı.

Aydın, sektörün, 3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu belirterek, "Bu sektörde dünyanın en çok ihracat yapan dördüncü ülkesiyiz. Bu da bize gurur veriyor. Geldiğimiz en önemli nokta ise dünyadaki tek marka sektörüz." dedi.

Özellikle ev tekstili denildiğinde dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, gelinen noktada sanayicilerin artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabildiğini aktardı.