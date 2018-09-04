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Denizli'nin havlusuyla Bursa'nın perdesi yabancıların gözdesi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın: - "İhracatta, Denizli'nin ürettiği havlu, bornoz, çarşaf, yatak örtüsü, Bursa'nın ürettiği perde ile döşemelik kumaş, belli bir miktar da havlu ve yatak örtüsü, İstanbul'un da döşemelik kumaşı en çok talep edilen ürün gruplarının başında geliyor" - "Avrupa'nın en büyük nevresim üreten fabrikası Türkiye'de bulunuyor. Türkiye havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden biri konumunda. Dünyanın en büyük otel zincirleri Türk havlu ve bornozlarını tercih ediyor. 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz"

CEM ŞAN - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, ev tekstili sektöründe en çok havlu, bornoz, perdelik kumaş ve yatak örtüsü ürün gruplarının ihraç edildiğini belirterek, "Denizli'nin ürettiği havlu, bornoz, çarşaf, yatak örtüsü, Bursa'nın ürettiği perde ile döşemelik kumaş, belli bir miktar da havlu ve yatak örtüsü, İstanbul'un da döşemelik kumaşı en çok talep edilen ürün gruplarının başında geliyor." dedi.

Aydın, AA muhabirine, Türk ev tekstilini dünyada en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Ev tekstilinin, Türkiye'nin dünyadaki en önemli marka sektörü olduğuna dikkati çeken Aydın, bu alanda dünyanın her yerinde Türk ürünlerinin bulunabileceğini aktardı.

Aydın, sektörün, 3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin medarı iftiharı olduğunu belirterek, "Bu sektörde dünyanın en çok ihracat yapan dördüncü ülkesiyiz. Bu da bize gurur veriyor. Geldiğimiz en önemli nokta ise dünyadaki tek marka sektörüz." dedi.

Özellikle ev tekstili denildiğinde dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, gelinen noktada sanayicilerin artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabildiğini aktardı.

Türkiye'nin rakiplerine göre kaliteli ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücünü artırdığına dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Avrupa, Türkiye için en önemli pazar. Avrupa'daki bütün ülkeler bizim için çok önemli. Bunun yanında Amerika, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve yeni yeni Uzak Doğu'nun istediğimiz yere gelmesi için çaba harcıyoruz. Türkiye geçmişte özellikle Avrupa'ya fason üretim yapan bir ülke konumundaydı. Fakat Türkiye üretme ve tasarım kabiliyetiyle beraber gerçekten son yıllarda koleksiyon sunan bir ülke durumuna geldi. Türkiye koleksiyon satan ve üreten ülke olarak dünyada yerini almaya başladı."

Yeni pazarlara yönelik de sıkı çalıştıklarını belirten Aydın, "Özellikle Kuzey Afrika, Sahra altı ve Güney Afrika gibi Afrika'nın bütün kıtası, Brezilya, Arjantin, Güney Amerika, Amerika ve Kanada, bununla beraber özellikle İskandinav ülkeleri ve Uzak Doğu ülkeleri sektörümüz açısından Türkiye'nin portföyünde olacaktır." ifadesini kullandı.

- "200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz"

Aydın, havlu, çarşaf, yatak örtüleri, perde, battaniye, yastık, yorgan, masa örtüleri ve döşemelik kumaş gibi tüm ürün gruplarında üstün kalite ve ürün çeşitliliğiyle dünyada liderliğe oynadıklarını dile getirerek, "En çok havlu, bornoz, perdelik kumaş ve yatak örtüsü ihraç ediyoruz. Denizli'nin ürettiği havlu, bornoz, çarşaf, yatak örtüsü, Bursa'nın ürettiği perde ile döşemelik kumaş, belli bir miktar da havlu ve yatak örtüsü, İstanbul'un da döşemelik kumaşı en çok talep edilen ürün gruplarının başında geliyor. İhracatımızdaki artış da daha çok bunlardan kaynaklanıyor." dedi.

Türkiye'nin, ev tekstilinde üretim kapasitesinin, büyük ve düşük ölçekli sipariş alma yeteneğinin sektöre önemli rekabet gücü kazandırdığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük nevresim üreten fabrikası Türkiye'de bulunuyor. Ayrıca Türkiye havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden biri konumunda. Dünyanın en büyük otel zincirleri Türk havlu ve bornozlarını tercih ediyor. 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız her 100 dolarlık üründe 70 dolar net döviz girdisi sağlayan, dışarıya bağımlılığı çok az ve sürdürülebilir rekabet gücüne sahip bir sektörüz. Ev tekstili sektöründe 1 kilogram ihracatın değeri 10 dolara kadar çıkabiliyor. Çünkü sektörün ham maddede dışa bağımlılığı oldukça az. Ayrıca ihracat, ithalatın çok üzerinde."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sami Aydın Ev Tekstili pazar talep TETSİAD

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