Denizyoluyla ihracat arttı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82,2 milyar dolara ulaşırken, dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Denizyoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 63,1 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde ihracatı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82 milyar 222 milyon 861 bin dolar, ithalatı ise yüzde 13,5 artışla 122 milyar 960 milyon 309 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Denizyolu ile yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 63,1 olarak belirlendi.

Dış ticarette denizyolundan sonra en çok karayolu kullanıldı. İhracatın yüzde 28,3'ü karayoluyla, yüzde 7,4'ü havayoluyla, yüzde 0,4'ü demiryoluyla ve yüzde 0,7'si diğer yollarla sağlandı.

Ocak-haziran döneminde ihracatta denizyolu kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 44,5 milyar dolardan 51,9 milyar dolara çıktı. Karayoluyla yapılan ihracat tutarı yüzde 4,5 artışla 23,3 milyar dolara yükselirken havayoluyla ihracat yüzde 30 azalışla 6,1 milyar dolar, demiryoluyla ihracat yüzde 16,2 azalışla yaklaşık 300 milyon dolar oldu.