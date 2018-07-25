‘Depoları Boşaltıyoruz’  kampanyası başladı

İSTANBUL, (DHA) - ELEKTRONİK market zinciri MediaMarkt, ‘Depoları Boşaltıyoruz’ kampanyası ile stokları erittiğini duyurdu. Kampanya dahilinde 5 Ağustos’a kadar tüketicilere pek çok ürünün ilave indirimlerle sunulması hedefleniyor.
İki etap halinde uygulanacak olan kampanyanın 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasındaki ilk indirimde Samsung UE40J5270DUXTK Full HD Led Tv 2 bin 099 lira yerine bin 699 liradan; Casper VIA F1 akıllı telefon bin 599 lira yerine bin 399 liradan ve HP 2MR82EA AIO Pc ise 3 bin 599 lira yerine 2 bin 899 liradan alıcı bulacak.
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