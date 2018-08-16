"Depreme karşı sigortalı konut oranının artması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB) Zorunlu Deprem Sigortası’nın çok önemli olduğu ve yüzde 48,5 düzeyinde olan sigortalı konut oranının artması gerektiği bildirildi.

TSB'den yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin etkilerinin unutulmasının mümkün olmadığı belirtilerek, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı ve depremden sonra hayatın devam edebilmesi için sigorta yaptırmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), kuruluşundan bu yana yaşanan 579 depremde toplam 184 milyon 757 bin 50 TL hasar ödemesi yaptığı aktarılarak, Türkiye’nin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin, risklerin deprem öncesinde yönetilmesi için bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

DASK’ın kuruluşunun bu anlamda çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Zorunlu Deprem Sigortası’nın çok önemli olduğu ve yüzde 48,5 düzeyinde olan sigortalı konut oranının artması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle her zaman risk altında olduğu anımsatılarak, sigortanın güven sağlayan bir unsur olduğu, düşük sigortalılık oranı nedeniyle vatandaşların ve kurumların ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riski bulunduğu, sigorta poliçelerinin pahalı olmadığı, sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının arttırılmasının hem Türkiye hem de vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.