Deregümü köyünün kesme çiçekleri Avrupa'yı süslüyor

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deregümü'nde 2003 yılında verimi az olan gül ve üzümlerin söküldüğünü, yerine seraların kurulduğunu söyledi.

Seralarda sezon boyunca üretilen 40 milyon dal kesme çiçek de iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Hem alınan verim hem de maddi getirisinin yüksek olmasından dolayı kesme çiçek alanları genişletilen köyde, yaklaşık 400 hektarlık alanda üretim yapılıyor.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde, yaklaşık 13 yıl önce verimi düşük olan gül bahçeleri ve üzüm bağlarının yerine seralar kuruldu. Burada farklı ürün arayışları içerisine giren köylüler, karanfil ağırlıklı kesme çiçek üretiminde karar kıldı.

Bu seralarda domates ve kesme çiçek üretiminin yoğun şekilde yapıldığını ifade eden Selçuk, kesme çiçekten elde edilen verimin üreticiye daha çok kazanç sağladığını kaydetti.

Kesme çiçek hasadında bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Deregümü köyünde üretilen kesme çiçekleri renklerine göre Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İngiltere, Hollanda, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracat sayesinde köyümüz ülke ekonomimize de katkı sağlıyor. 40 milyon dal civarında rekolte bekliyoruz ve şu anda ihracatımız devam ediyor. Bu köyde domates ve kesme çiçek önemli. Bu ürünlerle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 1035 rakımlı bir ildeyiz ve Antalya'nın arka bahçesiyiz. Hem sebze hem de kesme çiçek Antalya'da bittiğinde burada başlıyor. Kesme çiçek sürekli piyasada istenen bir ürün ve talep fazla."

- Deregümü kesme çiçeğinin raf ömrü 20 gün

Selçuk, kesme çiçeklerin nisan-mayıs aylarında dikildiğini ve hasat mevsiminin de eylül ayında gerçekleştirildiğini ifade etti.