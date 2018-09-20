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Deregümü köyünün kesme çiçekleri Avrupa'yı süslüyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen yıllık 40 milyon dal kesme çiçek, başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa'ya ihraç ediliyor - Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk: - "Deregümü köyünde üretilen kesme çiçekleri renklerine göre Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İngiltere, Hollanda, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz"

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen yıllık 40 milyon dal kesme çiçek, Avrupa'ya pazarlanıyor.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde, yaklaşık 13 yıl önce verimi düşük olan gül bahçeleri ve üzüm bağlarının yerine seralar kuruldu. Burada farklı ürün arayışları içerisine giren köylüler, karanfil ağırlıklı kesme çiçek üretiminde karar kıldı.

Hem alınan verim hem de maddi getirisinin yüksek olmasından dolayı kesme çiçek alanları genişletilen köyde, yaklaşık 400 hektarlık alanda üretim yapılıyor.

İhracatçı firmalar aracılığıyla iç ve dış piyasaya gönderilen ve gerek ekim gerekse hasat döneminde binlerce kişiye istihdam sağlayan karanfil ağırlıklı kesme çiçek üretimi, özellikle yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle üretim yapamayan Avrupa'nın yaz mevsiminde ihtiyacını karşılıyor.

Seralarda sezon boyunca üretilen 40 milyon dal kesme çiçek de iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

- Kesme çiçeğe talep fazla

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deregümü'nde 2003 yılında verimi az olan gül ve üzümlerin söküldüğünü, yerine seraların kurulduğunu söyledi.

Bu seralarda domates ve kesme çiçek üretiminin yoğun şekilde yapıldığını ifade eden Selçuk, kesme çiçekten elde edilen verimin üreticiye daha çok kazanç sağladığını kaydetti.

Kesme çiçek hasadında bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Deregümü köyünde üretilen kesme çiçekleri renklerine göre Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İngiltere, Hollanda, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracat sayesinde köyümüz ülke ekonomimize de katkı sağlıyor. 40 milyon dal civarında rekolte bekliyoruz ve şu anda ihracatımız devam ediyor. Bu köyde domates ve kesme çiçek önemli. Bu ürünlerle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 1035 rakımlı bir ildeyiz ve Antalya'nın arka bahçesiyiz. Hem sebze hem de kesme çiçek Antalya'da bittiğinde burada başlıyor. Kesme çiçek sürekli piyasada istenen bir ürün ve talep fazla."

- Deregümü kesme çiçeğinin raf ömrü 20 gün

Selçuk, kesme çiçeklerin nisan-mayıs aylarında dikildiğini ve hasat mevsiminin de eylül ayında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Verimin yüksek, talebin fazla olması dolayısıyla kesme çiçek üretim alanlarının her geçen yıl arttığına vurgu yapan Selçuk, "Ülkelerden gelen taleplere göre ürünlerimizi gönderiyoruz. Burada yetişen kesme çiçek diğerlerine göre farklılık gösteriyor. Başka bir yerde üretilen kesme çiçeğin raf ömrü 10 gün ise buradakinin raf ömrü 20 gün. Bu nedenden dolayı Avrupa'dan daha fazla talep görüyoruz." diye konuştu.

Selçuk, hasadı yapılan kesme çiçeklerin soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini ve talep geldiği anda gönderildiğini aktardı.

- "Yayla şartlarında yetiştiriyoruz"

Üretici Mehmet Erdoğan ise bu sene verimli geçen kesme çiçek hasadının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Elde edilen verimin yüksek olması nedeniyle nereden talep gelirse oraya yetişebileceklerini dile getiren Erdoğan, "Yayla şartlarında yetiştiriyoruz. Kesme çiçekler kış mevsiminde Antalya ve İzmir'de, yaz mevsiminde ise sadece Isparta'da yetişiyor. Isparta olarak yaz aylarında iki ilin açığını kapatıyoruz." dedi.

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