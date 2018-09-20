Deri ihracatçılarında hedef pazar İngiltere

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İngiltere'de düzenlenen Moda UK fuarına "milli katılımı" organize ederek bu pazarda daha aktif olabileceklerini ifade etti.
Zandar, yaptığı açıklamada, ayakkabı ve saraciye ürünleri ihraç eden üyeleriyle bir araya geldikleri toplantıda, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Moda UK fuarına katılım isteğinin öne çıktığını belirtti.
Söz konusu fuarın 17 yıldır devam ettiğini, yılda 2 kez kapılarını açtığını ve 45 farklı ülkeden 10 bin ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Zandar, şöyle devam etti:
"Aksesuar, ayakkabı ve çocuk ürünlerinin yoğun olarak sergilendiği fuara dünyanın önemli markaları özel koleksiyonlar ile katılım gösteriyor. 5-7 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşen yaz dönemine katılarak gözlemlerde bulunduk. Fuarın kış dönemi 17-19 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Ağırlıklı olarak Birleşik Krallık alıcılarına hitap eden fuara milli katılımı organize ederek bu pazarda daha aktif olabileceğimizi düşünüyoruz."
Zandar, İngiltere pazarının Brexit süreci ile birlikte Türk ihracatçılar tarafından daha dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, "İngiltere'yi hedef aldık, çünkü Brexit sürecini fırsata çevirebiliriz. Bu süreç ile birlikte onlar da yeni arayışlara başladılar ya da başlayacaklar. Bu boşluğu doldurmaya talibiz. Öte yandan döviz kurlarındaki değişimi de fırsata çevirebiliriz. Bu pazardan karlı çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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