FİNANS

Deri mühendisliğini seçenlere asgari ücret tutarında burs

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Deri sektörü, sektörün daha nitelikli deri mühendislerine sahip olması için 2019/20 eğitim yılından itibaren deri mühendisliğini tercih edecek başarılı gençlere asgari ücrete varan miktarda burs vermeye hazırlanıyor.

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Deri sektörü, sektörün daha nitelikli deri mühendislerine sahip olması için 2019/20 eğitim yılından itibaren deri mühendisliğini tercih edecek başarılı gençlere asgari ücrete varan miktarda burs vermeye hazırlanıyor.
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, deri sektörünün her yıl en az 25 deri mühendisine ihtiyaç duyduğunu, Türkiye’de deri mühendisliği eğitimi veren tek bölüm olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim veren Deri Mühendisliği Bölümü’nden sektöre bu sayıda mezun gelmediğini, deri mühendisliğini daha cazip hale getirmek için sektör olarak başarılı gençlere deri mühendisliğini tercih ettikleri takdirde burs verme kararı aldıklarını kaydetti.
Türkiye Deri, Tekstil ve Konfeksiyon Sektör Kurullarının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile protokol imzaladığını Türkiye genelinde 3 sektördeki 12 ihracatçı birliğinin katılımı ile tekstil ve deri mühendisliğini tercih edecek başarılı öğrencilere burs verileceği bilgisini veren Zandar, şöyle devam etti:
"Türkiye’nin deri mühendisi ihtiyacını İzmir karşılıyor. Biz de Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak desteğimizi esirgeyemezdik. Bu bursun toplam maliyetinin 1 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 100 öğrenciye burs verilmesi söz konusu. Bu proje 12 ihracatçı birliğimiz tarafından destekleniyor. Deri mühendisliğini tercih edecek ilk 20 bin arasına giren öğrencilere asgari ücret tutarında burs sağlayacağız. Puan sıralamasında 20 ila 60 bin arasında yer alacak olan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i kadar, 60 bin ila 100 bin arasında yer alacak olan öğrenciler için ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs sağlayacağız. Puan ortalaması 4 üzerinden ise 2,5; 100 üzerinden ise 65 puan üzeri ortalama tutturan öğrencilere de öğretim hayatının sonuna kadar bu burs sağlanmaya devam edecek. Mezun arkadaşlara 5 yıl iş garantisi sağlanacak."

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