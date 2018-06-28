Ayakkabı sektörünün önemli firmalarını Bursa'da bir araya getiren Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018 açıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) ile Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan fuarın açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün önemli temsilcilerini buluşturan etkinliğin, kentin fuarcılık tarihine de önemli bir imza attığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin kentte fuar ve turizm potansiyelini arttırma hedefleri doğrultusunda daha önce "Kozmetik ve Güzellik Fuarı", "Su ve Çevre Fuarı", "4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi" ile "Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı"nın gerçekleştiğini hatırlatan Aktaş, yoğun ilgiyle karşılanan fuarlardan beşincisi olan Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018'in Bursa'nın potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı.

Aktaş, fuarın yazlık ve kışlık sezon olarak tekrarlanmasının mümkün olacağını anlatarak, "Bursa bir ticaret şehri. Bursa'yı ticarette daha üst standartlara taşımak ve şehri fuarlarla taçlandırmak istiyoruz." dedi.