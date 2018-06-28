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Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018 açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 18:23 | Son Güncelleme

Ayakkabı sektörünün önemli temsilcilerini Bursa'da buluşturan Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018 1 Temmuz'a kadar açık kalacak

Ayakkabı sektörünün önemli firmalarını Bursa'da bir araya getiren Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018 açıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) ile Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan fuarın açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün önemli temsilcilerini buluşturan etkinliğin, kentin fuarcılık tarihine de önemli bir imza attığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin kentte fuar ve turizm potansiyelini arttırma hedefleri doğrultusunda daha önce "Kozmetik ve Güzellik Fuarı", "Su ve Çevre Fuarı", "4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi" ile "Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı"nın gerçekleştiğini hatırlatan Aktaş, yoğun ilgiyle karşılanan fuarlardan beşincisi olan Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018'in Bursa'nın potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı.

Aktaş, fuarın yazlık ve kışlık sezon olarak tekrarlanmasının mümkün olacağını anlatarak, "Bursa bir ticaret şehri. Bursa'yı ticarette daha üst standartlara taşımak ve şehri fuarlarla taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Fuarların şehirlerin tanıtımına katkı sağladığını belirten Aktaş, sektördeki gelişmelerin ve markaların da takip edildiği fuarların turizm, otelcilik, lojistik, ulaşım gibi pek çok sektöre de fayda sağladığını vurgulayarak, "Türkiye'de geçen yıl 475 fuar düzenlenmiş, 66 bin 600 katılımcının olduğu bu fuarları 22 milyon kişi ziyaret etmiş. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve ikinci büyük ihracat şehri Bursa, değerleriyle çok önemli bir altyapıya sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi daha iyi noktalara taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin gücüne güveniyoruz." diye konuştu.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker ise şehrin fuar kimliğine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Bursa Ayakkabıcılar Odasının desteğiyle düzenlenen fuarın sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini aktardı.

Fuarda 38 firmayla deri ve ayakkabı toptancılarının 4 gün boyunca tanıtım yaparak gelecek sezonun siparişlerini alacağını dile getiren Eker, fuarın hem profesyonellere hem de halka yönelik olduğunu ifade etti.

Fuarın açılışına, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ve Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin ile sektör temsilcileri katıldı.

1 Temmuz Pazar'a kadar açık kalacak fuarda katılımcı firmalar, sezonluk yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını tanıtacak.

Teması "Zenne" olarak belirlenen fuarda, ağırlıklı olarak zenne ve merdane ürünleri sergilenecek ve firmalar arası ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.

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