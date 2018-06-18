FİNANS

Dericilerin hedefi 2 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

İDMİB Başkanı Şenocak: - "Biz 2017 yılını yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracatla kapattık. 2018 yılı için hedefimiz 1,8-2 milyar dolarlık ihracat yapmak. Minimum yüzde 20 ihracat artışı hedefimiz var, bunun üstü olur, altı olmaz" - "İhracatta ayakkabıda genel ortalamamız geçmiş yıllarda kilogramda 7 dolardı, bu yıl 9 dolara çıktı. Deri giyimde kilogramda ihracat ortalamamız 160 dolar, saraciyede ise 90 dolar"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, sektörün 2018 yılı ihracat hedefinin 1,8-2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatının son 11 aydır istikrarlı bir şekilde arttığını, AB ülkelerinden ABD'ye, Uzakdoğu'dan Afrika'ya kadar 178 ülkeye satış yapıldığını söyledi.

Deri ve deri mamulleri sektörünün geçen yılı 1 milyar 520 milyon dolarlık ihracatla kapattığını, bu yılın ilk 5 ayında da 735 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Şenocak, ocak-mayıs dönemi ihracatının 110 milyon dolarlık kısmının Rusya'ya yapıldığına işaret etti. Şenocak, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Irak, Katar ve körfez ülkelerine dış satımın da yüksek olduğunu ifade etti.

2018 yılı için minimum yüzde 20 ihracat artışı hedefi koyduklarını belirten Şenocak, "Biz 2017 yılını yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracatla kapattık. 2018 yılı için hedefimiz 1,8-2 milyar dolarlık ihracat yapmak. Minimum yüzde 20 ihracat artışı hedefimiz var, bunun üstü olur, altı olmaz. Yılın ilk aylarında yüzde 25-30 ihracat artışını gördük." dedi.

Ayakkabının tüm deri ve deri mamulleri ihracatındaki payının yüzde 60 civarında olduğunu ifade eden Şenocak, bunun arkasından yarı mamul ürün, saraciye ve deri giyimin geldiğini söyledi.

- "Katma değerli ürünler üretiliyor"

Sektörün katma değerli ürünler ürettiğini, ayakkabıda İtalya'daki marka firmalara ürün yapıldığını anlatan Şenocak, şöyle konuştu:

"İhracatta ayakkabıda genel ortalamamız geçmiş yıllarda kilogramda 7 dolardı, bu yıl 9 dolara çıktı. Deri giyimde kilogramda ihracat ortalamamız 160 dolar, saraciyede ise 90 dolar. AB ülkelerine ihracatımızın kilogram değeri ortalama 20-25 dolar. Rusya'ya ortalama 20 dolar. Kilogram ihracat değerinde 200 doları aştığımız ülkeler var. Dünya ortalamasının çok çok üstünde. Türkiye'de çok kaliteli ürünler üretiliyor. Tek sorunumuz markalaşma. Kaliteli ürün yapma kapasitemiz var ama markalaşmamız da lazım. Ayakkabıda kilogram ihracat değerini 14-15 dolara çıkarmamız lazım. Marka ürün, kaliteli ürün yapmak zorundayız. Çünkü Uzakdoğu veya üçüncü dünya ülkeleriyle rekabet etme şansımız yok. Dünyada birçok marka suni deri kullanıyor ama 25 bin avroya çanta satıyor. Demek ki sadece materyalin değeri önemli değil, inovatif ürün yapmak, tasarım yapmak, moda yaratmak önemli."

Şenocak, bu yıl kıyı bölgelerde ciddi bir turist yoğunluğu yaşandığını, sektör açısından bu bölgelerden ciddi beklentileri olduğunu söyledi.

Şenocak, "Rakamlar tam olarak elimizde yok ama kıyı bölgelerdeki satışların da çok iyi olduğunu biliyorum. 2014 rakamlarına henüz ulaşılmadı ama satışlar geçmiş 3 yıla göre gayet iyi." dedi.

- Ham madde sıkıntısı yok

Sektörün ham madde sıkıntısı olmadığını, ellerinde ciddi stok bulunduğunu dile getiren Şenocak, "Eski yıllara göre materyal sıkıntımız yok. Bir de suni deri gibi alternatifler olduğu için materyal fiyatları ciddi düzeyde düştü geçmiş yıllara göre. Fabrikalarımızda hala eski stoklar var, onları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada deri ve deri mamulleri ticaretinin 150 milyar dolar civarında olduğunu belirten Şenocak, deri ve deri ürünlerinde önceki yıllarda ithalatın ihracattan fazla olduğunu, geçen yılın ise başa baş tamamlandığını kaydetti. Şenocak, "Bu yıl ilk defa ihracat fazlası verdik. İthalat ihracat makasını hızlı bir şekilde açıyoruz. Hedefimiz daha çok ihracat, daha az ithalat." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya deri ihracatı İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak

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