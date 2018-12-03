Dericilerin ihracat hedefi 2 milyar dolar

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Deri ve deri mamullerinde 2019 yılı ihracat hedefi 2 milyar dolar olarak belirlendi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine, deri ve deri mamulleri sektöründe 11 aylık (ocak-kasım) ihracatın yaklaşık 1 milyar 523 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, kasım itibarıyla geçen yılın ihracat rakamının geçildiğini söyledi. Şenocak, 2018 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 12-13 artışla kapatılacağını öngördüğünü belirterek, "Geçen yılki ihracatımız 1 milyar 519 milyon dolardı. Yılın bitmesine neredeyse 1 ay kaldı. 2018 yılını 1,7 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. 2019 yılında ise 2 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Saraciye, ayakkabı, deri konfeksiyon ve yarı mamul alt sektörleriyle sektördeki ihracatın önemli bölümünün AB ülkeleri, Rusya ve ABD'ye yapıldığını kaydeden Şenocak, toplamda ise 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ABD ve Afrika ülkelerine ihracatın hızlanarak devam edeceğini düşündüğünü bildirdi.

Şenocak, "Sadece deri konfeksiyona bakacak olursak yaklaşık 130 ülkeye deri konfeksiyon ürünü ihraç ediyoruz. En fazla ihracatı da Rusya, Fransa ve İtalya'ya yapıyoruz. Sektörün geneline baktığımızda yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz ki bu Türkiye genel ortalamasının çok altında bir rakam. Şu anda ihracatımız sektörün potansiyelini yansıtmıyor." diye konuştu. - 130-140 milyar dolarlık pazar Saraciye, ayakkabı, deri konfeksiyon ile beraber dünyada deri sektöründe 130-140 milyar dolarlık bir pazar olduğunu belirten Şenocak, Türkiye'nin bu pazardan aldığı payın ise sadece binde 1 düzeyinde bulunduğunu ifade etti. Şenocak, ürün kalitesi anlamında hiçbir sıkıntının bulunmadığını, dünyanın her yerinde Türk deri ve deri mamulleri ürünlerinin birinci sınıf ürün olarak algılandığını kaydetti. Şenocak, "Ancak pazarlamada birtakım sıkıntılar var. Deri konfeksiyonda katma değerli ürün yapıyoruz fakat markalaşma konusunda sıkıntılarımız var." değerlendirmesinde bulundu. Ayakkabıda çok daha geniş yelpazeye ürün satıldığını vurgulayan Şenocak, son dönemde Nijerya, Çad, Sudan gibi Afrika ülkelerinin öne çıktığını ve bu ülkelere ciddi anlamda ihracat yapıldığını söyledi. Şenocak, bitmiş ürün ve yarı mamul olarak ABD pazarını önemsediklerini ifade ederek, ABD pazarı istedikleri düzeye gelirse 2 milyar dolarlık ihracat rakamının çok rahatlıkla aşılacağına işaret etti.

- Kıymetli kürk ithalatında ÖTV düzenlemesi Kıymetli kürk ithalatında ÖTV konusunda bir düzenleme istediklerini dile getiren Şenocak, şöyle konuştu: "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bizzat dile getirdik. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu, çok katma değerli bir ürün. Kıymetli kürkten bir ceket 100 bin dolara kadar satılabiliyor yurt dışında. Yurt içinde ise hemen hemen hiçbir tüketim yok ama maalesef sanki yurt içinde tüketim varmış gibi bir sistem var ve o sistemi henüz aşamadık. O sistemi aşarsak orta, uzun vadede değil, çok kısa bir dönemde 2 milyar dolarlık ihracatı 4 milyar dolara çıkarma şansımız var. Bu ürün çok katma değerli ve Türkiye'nin bu konuda bir altyapısı var. Konfeksiyon olarak, moda ve tasarım anlamında, hepsinde altyapımız var. Dünyada da üretebilecek Çin ve Yunanistan ile birlikte Türkiye var. Maalesef bu ÖTV düzenlemesini yapamadığımız için buradan pay alamıyoruz. Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Bu yapılırsa, bizi bir nevi uçuracak bir düzenleme olur."