FİNANS

Deride 2019 ihracat hedefi 2 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak: - "Deri ve deri mamulleri ihracatımız, 1 Ocak ila 23 Ekim arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,4 milyar dolara yükseldi. Bu gayretli çalışmalarımız sonucunda kasım ayı ile birlikte 2017 yılı toplam ihracatımızı kolaylıkla aşacağız" - "Deri sektörü olarak ihracatı daha da artırmak için çalışmalarımıza hız verdik. 2019'da 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri ihracatının 1 Ocak ila 23 Ekim arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,4 milyar dolara yükseldiğini, gayretli çalışmaları sonucunda kasım ayı ile birlikte 2017 ihracatını kolaylıkla aşacaklarını belirterek, "Deri sektörü olarak ihracatı daha da artırmak için çalışmalarımıza hız verdik. 2019'da 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Şenocak, 2017'de sektörde başarı elde eden 333 firmanın 5 farklı kategoride ödüllendirildiği "İhracatta Fark Yaratanlar" töreninde yaptığı konuşmada, dünyadaki ekonomik daralma ve ticaret savaşlarına rağmen deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatta rekor kırmaya devam ettiğini söyledi.

Şenocak, "Deri ve deri mamulleri ihracatımız, 1 Ocak ila 23 Ekim arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,4 milyar dolara yükseldi. Bu gayretli çalışmalarımız sonucunda kasım ayı ile birlikte 2017 yılı toplam ihracatımızı kolaylıkla aşacağız." dedi.

İhracatta yeni pazarlar ve hedeflere ulaşabilmek amacıyla 65 üye firmayla 3 Ur-Ge projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Şenocak, İDMİB olarak dünyanın en önemli fuarlarına milli katılım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şenocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya verdiği öneme işaret ederek, Türk deri ve deri mamulleri ihracatçılarının buraya daha fazla ürün satması gerektiğini, Afrika'nın bu alandaki ithalatından çok düşük pay aldıklarını söyledi. Afrika'ya ihracatı yapılan deri ve deri ürünlerinde ayakkabının başı çektiğini ifade eden Şenocak, diğer alanlara da yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti.

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- "Ayakkabı ihracatımız, birkaç haftada 2017'yi de aşarak tüm zamanların rekorunu kıracak"

Mustafa Şenocak, deri sektörü olarak ihracatı daha da artırmak için çalışmalarına hız verdiklerini, 2019'da 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayakkabı sektörü ihracatımız, birkaç hafta içerisinde 2017 ihracatının tamamını da aşarak tüm zamanların rekorunu kıracak. 1 Ocak-23 Ekim'de 756 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2017'de ise 769 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde saraciye ve işlenmiş kürk ihracatımız da 2017 yılı ihracatımızı kolaylıkla aşacak. Saraciye sektöründe yüzde 15'lik artışla 172 milyon dolar ihracat, işlenmiş tüylü deride ise 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Afrika'ya deri ve deri mamulleri ihracatında 2017 ihracatını da aşarak yüzde 38'lik bir artışla 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."

Şenocak, bugün ihracat ödülü alan firmalar arasında son bir yılda 50'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren, ihracatta kilogram başı birim fiyatı 300 doları aşan, son 3 yıldır ihracat gerçekleştirilmeyen Gambiya, Lihtenştayn ve Togo gibi ülkelere ihracat yapan firmalar olduğunu da bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili İbrahim Pektaş da fark yaratmanın; "her şeyde üretilemeyeni üretmek, gidilemeyen yere gitmek" olduğunu, bunun başarılması halinde farkındalığın sağlanabileceğini, bu farkındalığın ülke ihracatının artmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

İDMİB, deri ve deri ürünleri sektöründe 2017'de ihracat gerçekleştiren başarılı 333 firmayı ödüllendirdi. "İhracatta Fark Yaratanlar" ödülleri, platin, altın, gümüş, bronz ve başarı sertifikası isimleriyle 5 farklı kategoride sahiplerini buldu.

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İDMİB Mustafa Şenocak

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