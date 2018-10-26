Deride 2019 ihracat hedefi 2 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri ihracatının 1 Ocak ila 23 Ekim arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,4 milyar dolara yükseldiğini, gayretli çalışmaları sonucunda kasım ayı ile birlikte 2017 ihracatını kolaylıkla aşacaklarını belirterek, "Deri sektörü olarak ihracatı daha da artırmak için çalışmalarımıza hız verdik. 2019'da 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Şenocak, 2017'de sektörde başarı elde eden 333 firmanın 5 farklı kategoride ödüllendirildiği "İhracatta Fark Yaratanlar" töreninde yaptığı konuşmada, dünyadaki ekonomik daralma ve ticaret savaşlarına rağmen deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatta rekor kırmaya devam ettiğini söyledi.

Şenocak, "Deri ve deri mamulleri ihracatımız, 1 Ocak ila 23 Ekim arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,4 milyar dolara yükseldi. Bu gayretli çalışmalarımız sonucunda kasım ayı ile birlikte 2017 yılı toplam ihracatımızı kolaylıkla aşacağız." dedi.