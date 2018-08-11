FİNANS

Derin dondurucu satışları 2 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

GittiGidiyor'un verilerine göre, temmuz ayında hareketlenmeye başlayan derin dondurucu satışı, ağustosun ilk haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat arttı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un verilerine göre, temmuz ayında hareketlenmeye başlayan derin dondurucu satışı, ağustosun ilk haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat artış gösterdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde kıyma makinesi satışı da yüzde 105 yükseldi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklara başlayan tüketiciler, derin dondurucu ve kıyma makinesine yoğun talep gösterdi. 22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan, ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan GittiGidiyor'un satış verileri, gıda ürünlerini her mevsim taze tutan derin donduruculara ve kıyma makinelerine tüketicilerin gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

GittiGidiyor'un verilerine göre, temmuz ayında artmaya başlayan derin dondurucu satışları 1-7 Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat yükseldi.

Ağustos'un ilk haftasında gerçekleşen derin dondurucu satış hacmi, temmuzun ilk 7 günüyle kıyaslandığında ise artış oranının tam 5 buçuk kat olduğu görüldü.

Tüketiciler derin dondurucuya ortalama bin lira civarında bütçe ayırırken, en çok dikey kurulumlu ve 200 litre hacme sahip ürünleri tercih etti. 3 büyük şehrin ardından en çok Adana, Bursa ve Kocaeli'ndeki kullanıcılar derin dondurucu satın aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı derin dondurucu haricinde çeşitli mutfak aletlerinin satışında da etkili oldu. Mutfaklarda başlayan bayram hazırlığıyla birlikte kıyma makinesi, kahve makinesi ve mutfak robotu satışındaki artışlar dikkati çekti.

Kıyma makinesi satış hacmi ağustosun ilk haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarken, kahve makinesi satışları aynı dönemde yüzde 31, mutfak robotu ise yüzde 20 artış gösterdi.

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- "Kurban Bayramı derin dondurucu satışlarını büyük oranda etkiledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, şunları kaydetti:

"Hem hava sıcaklığının artması hem de yaklaşan Kurban Bayramı, derin dondurucu satışlarını büyük oranda etkiledi. Temmuz ayında hareketlenmeye başlayan derin dondurucu satışları, ağustos ayının başında daha da hızlandı. Öyle ki, ağustosun ilk haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat daha fazla derin dondurucu satışı gerçekleştirdik."

Bayramın yaklaşmasıyla mutfaklarda kullanılan farklı ürünlerin satışının da hızlandığını belirten Elçin, "Bayramda kasaplardaki yoğunluktan dolayı evlerinde kıyma hazırlamayı tercih eden tüketiciler kıyma makinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Dolayısıyla kıyma makinelerinin satışında da yine bu dönemde geçen yıla göre 2 kat artış olduğunu gözlemledik. Ayrıca daha çok misafirin ağırlandığı bayramlarda tüketicilerin kahve makinesi ve mutfak robotu gibi küçük ev aletlerine de rağbet ettiğini gördük." ifadelerini kullandı.

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