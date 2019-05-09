FİNANS

"Derman", IDEF'19'un yıldızlarından oldu

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yerli imkanlarla prototipi üretilen ve 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", yerli ve yabancı yetkililerin ilgisini çekti - Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık: - "Fuarda, 'Derman'ın ihraç da edilebilmesi kapsamında çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda özellikle Belarus ve Cibutili yetkililer 'Derman'la ilgilendi. Ortak çalışma teklifi de sundular"

İBRAHİM ERİKAN - Yerli imkanlarla prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", ilk kez görücüye çıktığı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) yabancı savunma sanayisi yetkililerinin de dikkatini çekti.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde prototipi üretilen ve balistik zırh koruma özelliğine sahip olan 8 çeker, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüne sahip "Derman", İstanbul'da 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen fuarda sergilendi.

Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katıldığı, birçok aracın boy gösterdiği fuarda, seri üretimle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanan "Derman", yabancı savunma sanayisi yetkililerinin de ilgisini çekti.

Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip olan, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen "Derman", özellikle Türk savunma sanayisinin önde gelen isimleri ile Belarus ve Cibutili yetkililerin ilgi odağı oldu.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF'19'un kendileri açısından çok olumlu geçtiğini söyledi.

TSK'nin ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdikleri araçlara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını aktaran Saltık, şöyle konuştu:

"Fuarı ziyaretlerinde çok sayıda yetkili 'Derman'ı inceleyerek bizlerden araç hakkında bilgi aldı. Her zaman belirttiğimiz gibi öncelikli hedefimiz 'Derman'ı TSK'ye sunmak, ordumuzun gücünü artırmak. İlerleyen zamanlarda ise NATO ordularına da Derman'ı sunmayı planlıyoruz. Fuarda, 'Derman'ın ihraç da edilebilmesi kapsamında çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda özellikle Belarus ve Cibutili yetkililer 'Derman'la ilgilendi. Ortak çalışma teklifi de sundular. İlerleyen zamanlarda bu konuda da gelişmeler olabilir."

Saltık, Koluman'ın üstün donanımlı araçlarının, en zorlu arazi şartlarındaki operasyonlara uygun olarak üretildiğinin altını çizerek, "Fuardaki standımızı çok sayıda misafir ziyaret etti. Stadımızda 'Derman'ın yanı sıra 4 çeker 'Kalkan' hava savunma radarı sistem aracı ve 4 çeker 'LS A4' taktik tekerlekli muharebe aracı da yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Cibuti Savunma Bakanı Ali Hassan Bahdon ve Belarus Polis Generali Aleh Matkih'in de aralarında ziyaretçiler araçlarımızı inceledi. Derman çok beğenildi." ifadelerini kullandı.

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