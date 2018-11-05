Design Week Turkey 2018’de Moda tasarımı konuşulacak 

Elif Varan / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Design Week Turkey 2018 (Türkiye Tasarım Haftası) ana teması bu yıl “Tasarım Ekosistemi” olacak.

Design Week Turkey'de, üç gün boyunca, 22 panel ve konferans, 50’den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100’ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyici bir araya gelecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Design Week Turkey 2018’de bu yıl düzenlenecek “Dünya Starlarının Yeni Modası: Türk Tasarımı”, “Tasarımın Işıldayan Yüzü: Mücevher” ve Design Talks bölümünde yer alan “Moda ve 3B Baskı” panelinde ünlü tasarımcılar, yerelden ulusala uzanan başarı hikâyelerini izleyicilerle paylaşacak.

Dünya Starlarının Yeni Modası: Türk Tasarımı

Ana sahnede gerçekleştirecek "Dünya Starlarının Yeni Modası: Türk Tasarımı"panelinin moderatörlüğünü ELLE Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner üstlenecek. Türk kimliği ile özellikle moda alanında kendi isimlerinden marka yaratan, tarzlarıyla dünya starlarının ilgisini çeken tasarımcılar yerelden küresele uzanan hikâyelerini anlatacak. Rekabetçi moda sektöründe Türk kimliğiyle var olabilmek için nelerin gerektiğini ve yurt dışında başarıya ulaştıran temel faktörleri inceleneceği panelin konuşmacıları ise Moda Tasarımcıları Dilara Fındıkoğlu, Raisa ve Vanessa Sason olacak.

Tasarımın Işıldayan Yüzü: Mücevher

Ana sahnede yapılacak bir diğer moda eksenli panel ise "Tasarımın Işıldayan Yüzü: Mücevher". Moderatörlüğünü Vogue Türkiye Mücevher Editörü Didem Dayıcıoğlu’nun üstleneceği panel mücevher sektörünün yıldız isimlerini sahnede buluşturacak. Melis Göral Markası Kurucusu Melis Göral ve Alef Markası Kurucusu Yasemin Yüksek tasarımları ve vizyonları ile uluslararası arenada yer alma hikâyeleri paylaşılacak.

Moda ve 3B Baskı

Moda eksenli bir diğer panel ise “Moda ve 3B Baskı”. Design Talks kapsamında gerçekleştirilecek panelin konuşmacısı ise Mirimalist’in Kurucusu, Tasarımcı Miray Tok Çakır. Üç boyutlu baskı (3D Printing) teknolojisinin nasıl moda ile buluştuğu ve giyilebilir tasarımların nasıl oluştuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan ünlü tasarımcı, koleksiyonlarında öne çıkan geometrik 3B aksesuarlar kullanıyor. Sadeliği bozmadan tasarımlara boyut ve farklılık katan tasarımlar ile moda ve 3 boyutlu tasarımın bir araya geliş sürecini anlatacak.

Renk Uyumu 101 Atölyesi

Design Week Turkey kapsamında, kişisel ve mimari renk danışmanı Oya Komar’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek “Renk Uyumu 101 Atölyesi”nde renkleri tanımlamak, kusursuz renk kombinasyonları oluşturmak için, 3 boyutlu moodboard'lar ile sonuçlanacak rengarenk bir atölye çalışması da katılımcılarını bekliyor.

