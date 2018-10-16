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Design Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Design Week Turkey, katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekmeyi ve cari açığın azaltılmasında en önemli unsur olan ihracatın tasarımın katkısı ile artacağına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Design Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecek

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Design Week Turkey, katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekmeyi ve cari açığın azaltılmasında en önemli unsur olan ihracatın tasarımın katkısı ile artacağına dikkat çekmeyi hedefliyor. Tasarım ekosisteminin tüm oyuncularının bir araya geleceği bu etkinlikle yerli ve yabancı tasarımcılar, sanayiciler ile buluşabilecek ve tasarladıkları ürünleri sergileyebilecek.
Türkiye’de tasarım kültürü oluşturmak, Türkiye’nin tasarım gücünü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki rolünün önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Design Week Turkey, üç günde; 22 panel ve konferans, 50’den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100’ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getirecek.
Haliç Kongre Merkezi’nde 16-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar birçok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak. Deneyim odaklı tasarımlarında kullanıcı deneyimlerini yaşam tarzı haline getirerek tasarım öyküleri oluşturan ödüllü İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert, Design Week Turkey kapsamında Türkiye’ye gelecek. EDIDA’da 2010 yılında Yılın Uluslararası Genç Tasarımcısı da dahil olmak üzere IF Ödülleri, A&W Mentorpreis gibi pek çok prestijli ödülün sahibi Hubert, insan davranışı odaklı çalışmalarında mühendislik, kullanıcı deneyimi, UI/UX tasarımı gibi farklı konuları, bütünsel tasarım yaklaşımı ile bir araya getiriyor.
T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle TURQUALITY® Programı dahilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri bu yıl yedinci kez sahiplerini bulacak. Yarışma, kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları ödüllendirecek.
Bu yıl 13 ayrı sektörden, son üç yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Aynı zamanda gençlerin ve yeni tasarımcıların katılacağı henüz ürün haline gelmemiş, taze fikirler de Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisinde değerlendirilecek.

Design Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecek

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