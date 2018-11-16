İSTANBUL (AA) - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Değişim devamlı olarak geliyor bizim ona hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen "Tasarım Ekonomisi İnşa Etmek" konulu panelde konuşan Kolbaşı, Sanayi 4.0 için önce Sanayi 1.0, 2.0, 3.0'ın hazmedimesi gerektiğini belirtti.

Bunların bir gecede akşamdan sabaha gerçekleşen olaylar olmadığını, bir değişim süreci olduğunu ifade eden Kolbaşı, "Değişim devamlı olarak geliyor bizim ona hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Kolbaşı, "Mühim olan bütün bu değişim sürecine hazır mıyız. bu değişimi nasıl yöneteceğiz?" ifadelerini kullandı. Bazen şirketlerin kendi kaynaklarının buna yetmeyebileceğini belirten Kolbaşı, dışarıdan fikir, bilgi ve hatta teknolojik destek almaya hazır olunması gerektiğinin altını çizdi.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Tasarım Direktörü Erdem Akan da "Hiçbir teknolojiyle ürün tasarlanmaz. Ürün merak ve tutkuyla tasarlanır. Standart bir sistemin sunduğu şeylere ben her zaman büyük bir şüpheyle yaklaşırım. Bu üretilmiş bir bilginin pazarlanmasıdır." diye konuştu.

Avitaş Motorsport Direktörü Halid Avdagiç ise "Tasarımda 'timeless' olmak isteniyorsanız tasarımın ahlakının muhafaza etmek durumundasınız" diye konuştu.

