DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinin bir devlet, millet, vatan, bayrak meselesi olduğunu belirterek, "72 millet, 7 düvel, tekrar Çanakkale'de saldırdığı gibi, İzmir'e çıktığı gibi, Maraş'a, Antep'e, Sarıkamış'a geldiği gibi yeniden saldırıyor ama Elhamdülillah her şeyimizle dimdik ayaktayız ve her alanda destanlar yazıyoruz. Allah'ın izniyle bu destanlar yazılmaya devam edecek." dedi.

Baba ocağı Tavas'ın Pınarlar Mahallesi'nde iftar veren ve hemşehrileri ile hasret gideren Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, köyünün hep rüyalarını süslediğini, rüyalarında köyünün dağlarını, ovalarını, annesini babasını, eski arkadaşlarını gördüğünü ifade etti.

Burnunun direğini sızlatan yerin köyü olduğunu, her yıl olduğu gibi ramazanda yine vermiş olduğu iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Zeybekci, "Sizlerin arasından, tütün tarlasından, ekin tarlasından, sabanın, orağın kulpundan çıkıp da giden bu kardeşiniz bugüne kadar sizi hiç mahcup etmedi, bugüne kadar sizi hiç utandırmadı, bugüne kadar sizi hiç 'o bizim köydendir' diye gururla söylemenizi asla engellemedi, eminim siz de herhalde bizimle gurur duymuşsunuzdur, Pınarlarlı diye, bizim köylü diye." ifadelerini kullandı.