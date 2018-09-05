FİNANS

Destek ve önlem paketi hayata geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayici, girişimci ve KOBİ’ler için açıkladığı destek ve önlem paketi çerçevesinde atılan adımlara bir yenisi eklendi - Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirime gidilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Paket kapsamında 8 iş gününde 10 maddeyi hayata geçirdik, diğer maddelerde ise ciddi ilerlemeler kaydettik" - "16 maddelik eylem planımız sayesinde milli teknoloji hamlesi için adımlarımızı hızlandırmış olduk. Yerlileştirme politikalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için proaktif hareket tarzımızı sürdüreceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için açıkladığı destek ve önlem paketi çerçevesinde atılan somut adımlara bir yenisi eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.
Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların ardından sanayicinin ve girişimcinin üzerindeki yükün hafifletilmesi, üretimde çarkların daha hızlı dönmesi için hazırlanan 16 maddelik destek ve önlem paketinde kısa sürede önemli mesafe kaydedildi.
Sektörün talepleri dikkate alınarak yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde hazırlanan eylem planı, Bakan Varank tarafından bizzat takip ediliyor. Eylem planı kapsamında, patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile söz konusu ücretlerde yüzde 25'lik indirime gidildi.

- "Ciddi ilerlemeler kaydettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek paketi çerçevesinde somut bir adımın daha bu tebliğle atıldığını belirterek, eylem planının her aşamasına yönelik yoğun çalışma sürdürdüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle hazırlanan "100 Günlük İcraat Programı" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Destek ve Önlem Paketi"nin sıkı takipçisi olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Eylem planımızın her aşamasını dikkatle çalıştık, çalışıyoruz. Bayram tatili sonrası çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sizlerle de paylaştığımız 'Politika Takip Matrisi' ile yaptığımız çalışmanın hangi aşamada olduğunu an be an takip ettik. Kamuoyunun ve hizmetinde olduğumuz milletimizin doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için bu paylaşımı yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette var ama iş günü olarak baktığımızda hayli mesafe katettik. 8 iş gününde 10 maddeyi hayata geçirdik. Diğer maddelerde ise ciddi ilerlemeler kaydettik. 16 maddelik eylem planımız sayesinde milli teknoloji hamlesi için adımlarımızı hızlandırmış olduk. Yerlileştirme politikalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Daha fazla üretim ve daha fazla istidam için proaktif hareket tarzımızı sürdüreceğiz."

- 8 iş gününde 10 madde hayata geçirildi

Kurban Bayramı öncesi açıklanan destek ve önlem paketi kapsamında ilk etapta, genç girişimcilere sunulan 150 bin liralık hibe 200 bin liraya çıkartıldı.

Bayram tatilinin ardından çalışmalar bütün hızıyla devam etti. 31 Ağustos'ta KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018'de tahsil etmesi gereken alacakları gelecek yıla ertelendi. Aynı gün KOBİ'lere 300 bin liraya kadar ihracat desteği yürürlüğe girdi.

1 Eylül'de ise Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.

3 Eylül itibarıyla "Teknoloji Bölgelerine Yeni Destekler" başlığında yayımlanan 100 milyon liralık destek programının uygulanmasına başlandı. Haksız rekabetin önüne geçilmesi için ağırlıklı ithal ürünlerin can, mal ve çevre güvenliği açısından denetimleri hızlandırıldı. Bu denetimler sonucu bazı ürünlerle ilgili toplatma kararı alındı. Toplatılacak ürünlerin marka, model ve menşe bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek için 15 milyon liralık dilimden ödemeler başladı.

Geçen hafta itibarıyla da kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon liralık destek sağlanmasına yönelik program kapsamında ön ödemelere başlandı. Ekim sonunda bu desteğin 280 milyon liralık kısmı dağıtılmış olacak.

Sanayi İşbirliği Programı kapsamında ilk ihale için fiili uygulamaya geçildi.

Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesi için KOSGEB tarafından yapılan ilk çağrılar sonuçlandırıldı.

Somut adımlar çerçevesinde uygulamaya konulan son karar; patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması oldu.

Bakan Varank, destek ve önlem paketinin bir an önce hayata geçmesi için tüm aşamaları bizzat takip ettiğini Twitter hesabından mesaj ve fotoğraflarla paylaştı.

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