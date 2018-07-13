Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bayraktar, Altınordu Ziraat Odası'nda Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Şu anda kur artışına bağlı olarak maliyetlerimiz artmış durumda. Muhakkak suretle başta mazot desteği olmak suretiyle destekleme ödemelerinin artması gerekiyor. Böylece üreticiyi enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmemiş olacağız." dedi.

"Dolayısıyla bu da bizim maliyetlerimizi arttırıyor. Neyi artırıyor? Mazot maliyetimizi arttırıyor, gübre, ilaç, tohum ve işçilik maliyetimizi arttırıyor. Şu anda kur artışına bağlı olarak maliyetlerimiz artmış durumda. Yapacağımız bu ziyarette destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi suretiyle üretici maliyetlerinin dikkate alınmasını talep edeceğiz. Muhakkak suretle başta mazot desteği olmak suretiyle destekleme ödemelerinin artması gerekiyor. Böylece üreticiyi enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmemiş olacağız. Girdi artışlarının karşısında üreticileri desteklemek suretiyle tarlada, bağında, bahçesinde muhakkak suretle kalmasını sağlayalım. Bu çok önemli."

Ziraat odalarının Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin öncülüğünde artık yapı değişikliğine doğru gitmeye başladığını kaydeden Bayraktar, "Artık eski ziraat odaları yok. Daha yaptırım gücü olan, daha güçlü ziraat odaları var. Son dönemde yaptığımız bazı şeyler oldu. 15-20 yıldır çözemediğimiz bir konuyu çözdük. Türkiye'de 1 milyon üretici var. Dolayısıyla biz çiftçilerin ecrimisil sorununu çözdük. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a konuyu ilettik. Sayın Yıldırım'ın talimatıyla da bu sorunu hallettik. Bu TZOB'un çok büyük başarısıdır." diye konuştu.