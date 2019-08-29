"Desteklerle yatırımları teşvik ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Devlet olarak desteklerle yatırımı teşvik ediyoruz. Yoksa devletin un, bulgur ya da makarna fabrikası açması söz konusu değil." dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yolkonak Gençlik Kampı'nı ziyaret etmek üzere kente geldiğini söyledi.

Kampta bulunan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Tunç, "Kamptaki öğrencilere bakanlığımızın çalışmaları hakkında bilgi verdik. Gıda güvenliğini anlatıp ürünlerin emek, çaba karşılığı soframıza geldiğini hatırlattık. Ülkemizin tarım, orman ve su kaynakları ile ilgili bilgiler aktardık." diye konuştu.

Gençlerin tarım ve hayvancılıkta çalışan insanları tanıması gerektiğine işaret eden Tunç, tarımda faaliyet gösterenlerin yaş ortalamasının 55'in üzerinde olduğunu aktardı.

Önümüzdeki günlerde ülkemizde "Uluslararası Buğday Toplantısı" yapılacağını bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Dünyada buğday alanında uzman isimler Türkiye'de toplanacak. Ülkemizdeki buğday çeşitlerinin tanıtılması ve bunlarla ilgili yapılabilecek çalışmaların ele alınacağı çok önemli bir toplantı olacak. Bu toplantının birincil, en önemli maddesi siyez buğdayı olacak. Toplantıda buğdayın sağlıkla ilişkisi tartışılacak. Yüksek verimden ziyade insan sağlığına etkisi konuşulacak. Tabii bunu insan sağlığı ile ilişkilendirdiğimizde siyez bir anda öne çıkıyor."