FİNANS

"Desteklerle yatırımları teşvik ediyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: - "Devlet olarak desteklerle yatırımı teşvik ediyoruz. Yoksa devletin un, bulgur ya da makarna fabrikası açması söz konusu değil"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Devlet olarak desteklerle yatırımı teşvik ediyoruz. Yoksa devletin un, bulgur ya da makarna fabrikası açması söz konusu değil." dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yolkonak Gençlik Kampı'nı ziyaret etmek üzere kente geldiğini söyledi.

Kampta bulunan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Tunç, "Kamptaki öğrencilere bakanlığımızın çalışmaları hakkında bilgi verdik. Gıda güvenliğini anlatıp ürünlerin emek, çaba karşılığı soframıza geldiğini hatırlattık. Ülkemizin tarım, orman ve su kaynakları ile ilgili bilgiler aktardık." diye konuştu.

Gençlerin tarım ve hayvancılıkta çalışan insanları tanıması gerektiğine işaret eden Tunç, tarımda faaliyet gösterenlerin yaş ortalamasının 55'in üzerinde olduğunu aktardı.

Önümüzdeki günlerde ülkemizde "Uluslararası Buğday Toplantısı" yapılacağını bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Dünyada buğday alanında uzman isimler Türkiye'de toplanacak. Ülkemizdeki buğday çeşitlerinin tanıtılması ve bunlarla ilgili yapılabilecek çalışmaların ele alınacağı çok önemli bir toplantı olacak. Bu toplantının birincil, en önemli maddesi siyez buğdayı olacak. Toplantıda buğdayın sağlıkla ilişkisi tartışılacak. Yüksek verimden ziyade insan sağlığına etkisi konuşulacak. Tabii bunu insan sağlığı ile ilişkilendirdiğimizde siyez bir anda öne çıkıyor."

Siyez buğdayı üretimi noktasında Kastamonu'nun önemli bir yerde bulunduğuna dikkati çeken Tunç, "Siyez konusunda pazarı ürkütmemek lazım. Makul fiyatları aşmamak lazım." dedi.

- İki türlü destek sağlanıyor

Tunç, yatırımcıları teşvik ettiklerinin altını çizerek, "İki türlü destek veriliyor. Birincisi, kırsal kalkınma yatırımlarından verilen destek. Yani milli kaynaklardan verilen yüzde 50'lik hibe desteği. İkincisi de IPARD kaynaklarından verilen ve yüzde 70'lere çıkan hibe desteği. Devlet olarak desteklerle yatırımı teşvik ediyoruz. Yoksa devletin un, bulgur ya da makarna fabrikası açması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Vali Yaşar Karadeniz de Kastamonu için tarım ve hayvancılığın çok önemli iki sektör olduğunu dile getirerek, "Siyez artık Kastamonu'nun bir markası oldu, Siyezde ciddi bir talep oluşmuş durumda. Talebin artmasıyla yükselen fiyatlar üretimi de artırıyor. Önemli olan fiyat dengesini sağlamak." diye konuştu.

Ziyarette Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da hazır bulundu.

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Kastamonu Mehmet Hadi Tunç Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Vali Yaşar Karadeniz Yatırımlar

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