Deterjan fabrikası gibi lise

"Okulumuzda 11 aydır temizlik malzemeleri üzerine 43 çeşit kimyasal üretim yapıyoruz. Bu ürünlerin çeşidini talebe göre yaklaşık 100'e kadar çıkarabiliyoruz. Ar-Ge, üretim ve pazarlamada tamamen öğrencilerimiz çalışıyor. Yaklaşık 100 öğrenciyi ders dışı zamanlarda istihdam edebiliyoruz. Aynı zamanda bu öğrencilerimizin sosyal güvenceleri de bulunuyor. Öğrencilerimiz burada para kazanarak hem harçlıklarını çıkarıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar."

MUHARREM CİN - Kütahya'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 11 ayda ürettiği 600 ton sıvı deterjandan yaklaşık 1 milyon 500 bin lira gelir elde etti.

"Okulumuzda 11 ayda 600 ton sıvı grubu deterjan üretimi gerçekleştirdik. Bunun karşılığında yaklaşık 1 milyon 500 bin ciro elde ettik. Biz okul olarak döner sermayede yeni bir çağı açma derdindeyiz. İnşallah bundan sonraki zamanlarda daha hızlı üretimler yaparak öğrencilerimizi daha fazla üretimin içine sokacağız. Ayrıca bugüne kadar ürettiğimiz ürünlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ürünlerimizden müşterilerimiz çok memnun."

Sisteme okuldaki engelli öğrencilerin de dahil edildiğini bildiren Özünlü, "Bu sistemin en güzel tarafı da bu. Üretim yaparken de kendilerini değerli olduğunu hissediyorlar. Ayrıca bu öğrencilerimizin öz güvenleri artıyor." dedi.

"Biz stoklu çalışmıyoruz. Gelen siparişe göre üretim yapıyoruz. Ürün alacak kurum ürünün teknik şartnamesini hazırlıyor ve biz de ona göre laboratuvarlarımızda Ar-Ge çalışması yaparak yapılan testler sonucunda üretimi gerçekleştiriyoruz. Tüm bu süreçlerde öğrencilerimiz aktif görev alıyorlar. Biz burada öğretmenlikten daha çok gözlemci pozisyonundayız. Ekibin başında sorumlu bir öğrencimiz buluyor. Bu öğrencimiz diğer ekip arkadaşlarına talimatları bildiriyor. Biz arka plandan öğrencilerimizin çalışmalarını yönlendiriyoruz. Usta çırak ilişkisiyle işleri yürütüyoruz."

Üretimden sorumlu öğretmen Hakan Sümer de yürüttükleri çalışmanın öğrencilere ekonomik ve sosyal bakımdan büyük yarar sağladığını ifade ederek, "Burada birebir sanayi simülasyonunu oluşturup öğrencilerimiz mezun olduktan sonra gerçek yaşamda hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İmal edilen ürünlerin özellikle hastaneler tarafından tercih edildiğini aktaran Sümer, "Ürünlerimiz güvenli şekilde hastanelerin en hassas bölgeleri olan ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, yeni doğum ünitelerinde özellikle kullanılıyor. Özellikle kamu kurumlarının bizi tercih etmelerinin sebebi kesinlikle güvenilir olmamızdan kaynaklanıyor. Talep edilen bir ürün haricinde ürün kesinlikle üretmiyoruz. Teknik şartnamede ne belirtildi ise onu üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

10. sınıf kimya teknoloji bölümü öğrencisi İsmihan Oruç ise ürün imal etmenin kendilerine büyük faydası olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda boş derslerde ve okul dışı zamanlarda sıvı grubu deterjan üretimi yapıyoruz. Burada öğretmen ve öğrenci ilişkisinden daha çok usta çırak ilişkisi var. Sıkılmadan burada çalışıyoruz. Buradan hem harçlığımızı çıkarıyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Ayrıca iş hayatına daha genç yaşlarda alışmış oluyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Semih Canbayram da öğrenciler olarak her zaman işin merkezinde olduklarını, eğitim ve uygulamayı aynı anda yaşadıklarını aktardı.

