FİNANS

Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2019 00:37 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunu “BBB+“ seviyesinden “BBB” seviyesine çekerken, not görünümünü ise “gittikçe gelişen” olarak belirledi

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notu “BBB+” seviyesinden “BBB” seviyesine çekildi.

Böylece bankanın kredi notu finans piyasalarında “çöp” olarak tanımlanan seviyenin iki basamak üstüne düşmüş oldu.

Fitch açıklamasında “Deutsche Bank'ın notunun düşürülmesi, devam eden problemleri ve bankanın karlılığını arttırma ve iş modelini istikrarlı hale getirmede ilerlemenin sınırlı kalmasını yansıtmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Alman bankanın not görünümünün “ gittikçe gelişen” olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, banka iş modelini güçlendirmek için önlemler alırsa kredi notunun iyileşebileceğine işaret edildi.

Fitch aynı zamanda bankanın zayıflıkları konusunda çözüm bulamazsa kredi notunun daha aşağı seviyelere çekilebileceği uyarısında da bulundu

Deutsche Bank’dan yapılan açıklamada ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in tanımladığı zorlukların bankanın odak alanlarıyla aynı noktada olduğu belirtilerek, banka yönetiminin Deutsche Bank’ın ana faaliyet alanlarını ve karlılığı artırmak için kararlı olduğuna vurgu yapıldı.

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor’s bankanın uzun vadeli notunu "BBB+" tutarken, Moody's "A3" seviyesinde görüyor.

- Deutsche Bank'ın hisseleri de eriyor

Commerzbank ile birleşme görüşmelerini nisan ayında herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırılmasından sonra kurumun geleceğine ilişkin endişelerle gerileyen Deutsche Bank hisselerindeki değer kaybı hızlandı.

Bu yılın birinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon avro yükselten bankanın hisseleri buna rağmen 2018’den beri yüzde 65’ten fazla değer kaybetti. Bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 25 milyar avrodan fazla eriyerek 13 milyar avronun altına geriledi. Cuma günü bankanın hisseleri 6 avro seviyesinin altında işlem gördü.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle de zor durumda kalmıştı.

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyorTÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deutsche Bank fitch Kredi Notu

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

İstanbul Havalimanı'nda rekor

İstanbul Havalimanı'nda rekor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

'Yabancıya konut satan ihracatçı sayılsın' talebi

'Yabancıya konut satan ihracatçı sayılsın' talebi

TAGEM'den örtü altı tarım için yeni proje

TAGEM'den örtü altı tarım için yeni proje

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.