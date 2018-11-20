Dev gıda firmaları iş birliği için Bursa'ya geliyor

Ticaret Bakanlığı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) desteğiyle organize edilen "Gıda Ur-Ge Projesi" kapsamında, 33 ülkeden 160'a yakın iş insanı, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Bursa'da bir araya gelecek.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza atarak Bursalı gıda üreticilerini 40'a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya getiren BTSO, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenecek alım heyeti organizasyonu ile 33 ülkeden 160'a yakın iş insanını Bursa'ya getirmeye hazırlanıyor.

İki gün sürecek program çerçevesinde, yabancı alıcılar üretim tesislerini bizzat yerinde görme fırsatı yakalayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, kentin gıda sektöründe önemli bir iş hacmine sahip olduğunu vurgulayarak, Gıda Ur-Ge Projesi'nin sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını belirtti.

Onur, proje kapsamında birçok firmanın ilk defa ihracat yaptığını, bazı firmaların da yeni pazarlara erişim imkanı yakaladığını kaydederek, "Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar yüzlerce yeni alıcıyla Bursalı firmalarımızı buluşturduk. Kasım ayı sonunda yapacağımız alım heyeti programı ile de firmalarımızı yeni ihracatçılarla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.