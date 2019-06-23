"Dev işletme"nin kaliteli buğdayına yurt dışı ilgisi

HALİL FİDAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen "Ceyhan 99" ekmeklik buğday tohumundan 50 bin tonun yurt dışına satılması planlanıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler de yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede haziran ayının başında başlayan hasat yüz güldürüyor.

Yaklaşık bir milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirilen işletmede büyük bölümü sulu tarım yapılan toplam 630 bin dekar alandaki buğday, mercimek ve arpa hasadında 207 biçerdöver, 125 kamyon ve 664 işçi görev alıyor.

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmeden bu yıl 530 bin dekar alandan 185 bin ton civarında kaliteli buğday elde edilmesi edilmesi hedefleniyor.