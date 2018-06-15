Dev kargo şirketleri, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yerini alıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketlerinin başvuruda bulunmaya başladığını ve UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin yer kiralamak için başvuruda bulunduğunu belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargoculuğun da merkezi olacak." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Dünyanın dev şirketlerinin de dikkatini çeken havalimanındaki gerçekleşmenin yüzde 90'ı geçtiğini belirten Arslan, ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını hatırlattı.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını, burasının 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.