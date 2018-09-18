Dev kargo şirketlerinin gözü İstanbul Yeni Havalimanı'nda

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer kiralamak için UPS, DHL, FedEx gibi önde gelen kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların hızla sürdüğünü, havalimanının ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını anlatan Turhan, buranın 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Havalimanının dünyanın önde gelen dev şirketlerinin dikkatini çektiğini belirten Turhan, "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmesi için ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu." diye konuştu.

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