Dev konut kampanyasına sahibinden.com'dan destek

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilen ve sektörü hareketlendirmesi beklenen kampanyaya destek veriyor.
sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'e kadar sürecek sahibinden.com reklam kampanyası ile gayrimenkul firmalarının sahibinden.com'daki dijital reklam harcamalarında yüzde 30’a varan indirim desteği sağlanacak. Kampanya, konut sektöründeki tüm projeler için geçerli olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Göncü, gayrimenkul sektörünün canlılığının genel ekonomi ve diğer birçok sektörün büyümesi için önemli olduğunu belirtti.
Göncü, "Bu sebeple Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasını çok önemsiyor ve Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak biz de kampanyaya bir destek paketiyle katkı sağlıyoruz. Kısa sürede büyük ilgi göreceğini düşündüğümüz ve pek çok insanımızı yeni evleriyle, hayalleriyle buluşturacak bu kampanyaya destek sunmaktan son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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