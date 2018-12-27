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Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan geçti

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

Rönesans Endüstri Tesisleri, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu'nu Boğaz'dan geçirdi - Proje, Türkiye'nin doğal gazda bölgenin merkezi olmasında kilit rol üstleniyor

İSTANBUL (AA) - Rönesans, Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan BOTAŞ için dev sondaj platformunu İstanbul Boğazı'ndan geçirdi.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk yer altı doğal gaz depolama özelliği taşıyan BOTAŞ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Projenin mühendislik, satın alma ve inşasını (EPC) üstlenen Rönesans Holding bünyesindeki, petrol ve doğal gaz tesislerinde uzmanlaşmış Rönesans Endüstri Tesisleri, son olarak, BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu'nu Boğaz'dan geçirdi.

Platformlar, Boğaz'dan geçerek çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına hareket edecek ve Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacak.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz depolama sondaj ve işletme tesisleri olacak.

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- Proje 2021’de tamamlanacak

Söz konusu platformlar, yaklaşık 100 metre su derinliğine ayak basıp kendilerini suyun üzerinde 15 metre yukarıya kaldırabiliyor. Böylece şiddetli dalga ve fırtınalardan etkilenmeden sondaj kuyuları açabiliyor.

Proje kapsamında 2'si gözlem ve tespit amaçlı toplam 20 adet doğal gaz kuyusu açılması planlanıyor. Sahilden yaklaşık 2 kilometre açıklıkta konumlanacak sondaj kuyuları için sabit deniz sondaj platformlarının yapımı devam ediyor. Yaklaşık 25 ve 45 metre su derinliklerinde yer alacak kuyuların her birinin boyu, deniz tabanından itibaren bin 800 metreyi bulacak.

Yaklaşık bin 400 kişinin çalıştığı projenin, 2021'in ilk çeyreğinde bitmesi ve işletmeye alınması bekleniyor. Proje tamamlandığında Türkiye, deniz altında yaklaşık 3,7 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi elde edecek.

Türkiye'nin doğal gazda bölgenin ticaret merkezi olma yönünde attığı en önemli adım olarak görülen proje, aynı zamanda doğal gaz arzının sürekliliği açısından da stratejik bir öneme sahip.

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