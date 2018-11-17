FİNANS

Dev projeyle İstanbul'a 3 milyon turist gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Yenikapı'daki dolgu alanının hemen yanına yapılacak kruvaziyer limanı, İstanbul'a yaklaşık 3 milyon turist getirecek" - "Önümüzdeki yıl ihalesini tamamlayıp kısa sürede hizmete almayı planladığımız proje kapsamında, iki yanaşma yeri, 8 kruvaziyer gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım, 30 bin metrekarelik yolcu salonu, 120 bin metrakerelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yenikapı'da yapılacak kruvaziyer limanının, İstanbul'a yaklaşık 3 milyon turist getireceğini belirterek, projenin önümüzdeki yıl ihalesini tamamlayıp limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını söyledi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel kruvaziyer işletmeciliği yapan firmaların talepleri üzerine Yenikapı'daki dolgu alanının hemen yanına kruvaziyer liman yapımının gündeme geldiğini belirtti.

Söz konusu projenin çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Turhan, "Yenikapı'ya kruvaziyer liman yapımını talep eden firmalar, buraya 2,5-3 milyon kruvaziyer turist getirme fırsatlarının olduğunu söylediler. Bu da İstanbul'un turizm potansiyelidir." diye konuştu.

İstanbul'un kruvaziyer liman ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Turhan, bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Proje kapsamında iki yanaşma yeri, 8 kruvaziyer gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım inşa edeceklerini ifade eden Turhan, 30 bin metrekarelik yolcu salonu, 120 bin metrekarelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacağını bildirdi.

Turhan, kruvaziyer turizmden Türkiye'nin yeteri kadar faydalanamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Limanlarımız kruvaziyer gemilerin yaklaşmasına çok müsait değil. Bunun için hem liman işletmeciliği hem de liman kapasitesi açısından gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yenikapı Kruvaziyer Liman Projemizi, önümüzdeki yıl içinde ihalesini tamamlayıp, kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan kruvaziyer turizmi yenikapı limanı

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