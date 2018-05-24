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Dev rafineri açılış için gün sayıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafineri'nin yüzde 99,1'i tamamlandı - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter: - "Rafineri devreye girdiğinde Türkiye'nin dizel tüketiminin yüzde 20'sini karşılıyor olacağız ve ithalat oranı da yüzde 40'ın altına düşecek" - "Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye'de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafineri'nin ekim ayında üretime başlaması planlanıyor.

Rafineri'de basın mensuplarıyla bir araya gelen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR için 2018 yılının büyük önem taşıdığını söyledi.

Hem Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) hem de STAR Rafineri'nin faaliyete geçeceğini belirten İlter, projenin yüzde 99,1'lik kısmının tamamlandığını, kalan kısımın da devreye alma faaliyetlerini içerdiğini dile getirdi.

STAR Rafineri'nin, kurulurken benzin ve fuel-oil üretmeyecek şekilde tasarlandığına dikkati çeken İlter, "Bu ham petrolün tamamının değerli ürünlere çevirecek demek. Yani hiçbir şekilde siyah ürün üretimi olmayacak." dedi.

Rafinerinin Avrupa'da son 30 yılda yapılan tek rafineri olduğunu belirten İlter, şunları kaydetti:

"Türkiye akaryakıt pazarında son 10 yılda ortalama yüzde 4 büyüme gerçekleşiyor. Tek başına dizele baktığımızda buradaki büyümenin yüzde 7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin 2017'deki dizel tüketimi 24,2 milyon ton oldu ve bu miktarın 13,5 milyon tonu ithal edildi. Türkiye'de 2019'da ise dizel tüketiminin 26 milyon ton seviyesine çıkacağı öngörülüyor. STAR Rafineri'nin devreye girmesiyle yaklaşık 5 milyon tonluk dizel üretimimizle 13,5 milyon tonluk ithalat 8,5 milyon tona düşecek. Rafineri devreye girdiğinde Türkiye'nin dizel tüketiminin yüzde 20'sini karşılıyor olacağız ve ithalat oranı da yüzde 40'ın altına düşecek."

- "Jet yakıtı ithalatına gerek kalmayacak"

Petkim'in ham maddesi olan naftanın tamamına yakınının da STAR Rafineri'de üretileceğini dile getiren İlter, böylece Petkim'in de ham maddesini Türkiye'den almaya başlayacağını kaydetti.

İlter, üçüncü havalimanından sonra jet yakıtı tüketiminde de bir artış beklediklerini belirterek, "Ülkemizin yüzde 7-8 oranında bir jet yakıt ithalatı var. STAR Rafineri devreye girdikten sonra bu jet yakıtı ithalatına gerek kalmayacak. LPG pazarında ise şu anda yüzde 79 seviyesinde olan ithalat, bizim LPG üretimimizle yüzde 70 seviyelerine inecek. Sonuç olarak, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Dağıtım ayağına girme planımız var"

Bir gazetecinin SOCAR Türkiye'nin perakende satış yapmak gibi bir planı olup olmadığını sorması üzerine İlter, "SOCAR Türkiye olarak bu tür fırsatları değerlendiriyoruz. Bunun aslında ilk adımı da Petrol Ofisi'nin buradaki depolama tesisini ve dağıtım tesisini almak oldu. Dağıtım ayağında olmamakla beraber orta ve uzun vadede baktığımızda alternatif fırsatları değerlendiriyoruz. Uygun bir fırsat olduğunda da dağıtım ayağına girme planımız var." dedi.

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Aliağa SOCAR Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter STAR Rafinerisi

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