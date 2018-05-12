FİNANS

Dev satışa onay verildi! 725 milyon TL'ye...

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2018 03:46 | Son Güncelleme

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon Şeker Fabrikası'nın satışına onay verildi.

Dev satışa onay verildi! 725 milyon TL'ye...

Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Afyon Şeker Fabrikası'nın Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 725 milyon liraya satılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyon fabrika satış

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