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Dev şirket, tümüne alıcı çıkmayınca parça parça satılacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde mahkemenin iflasına karar vermesinin ardından 2 kez satışa çıkarılan, ancak alıcı çıkmayan Şeker Piliç'e ait kesim makineleri ve taşınmazlar, bu kez ayrı ayrı tekrar ihaleye çıkarıldı.

Dev şirket, tümüne alıcı çıkmayınca parça parça satılacak

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde mahkemenin iflasına karar vermesinin ardından 2 kez satışa çıkarılan, ancak alıcı çıkmayan Şeker Piliç'e ait kesim makineleri ve taşınmazlar, bu kez ayrı ayrı tekrar ihaleye çıkarıldı. Taşınmazların ilk satışı 27 Temmuz’da yapılacak.
​Bandırma 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen Şeker Piliç A.Ş., Bandırma 1'inci İcra Dairesi tarafından 30 milyon 231 bin 174 lira muhammen bedel üzerinden 15 milyon 995 bin lira başlangıç bedeliyle açık artırma usulüyle satışa sçıkarıldı. İki kez yapılan ihalede alıcı çıkmayınca, satış düştü. Şeker Piliç’e ait olan kesim makineleri ve taşınmazlar, bu kez ayrı ayrı tekrar ihaleye çıkarıldı. Taşınmazların ilk satış günü 27 Temmuz olarak belirlendi. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda, icradan satış ihalesi 3 Eylül'de ikinci kez yapılacak.
Satış ve şirketin tasfiyesi konusunda bilgi veren Şeker Piliç A.Ş. İflas İdare Memuru Av. Volkan Gözükara, yaklaşık 1500 işçinin şirketten alacaklarının bulunduğunu belirtti. Gözükara, "Yaklaşık 2,5 yıl önce iflas kararı verildi. Tasfiye işlemlerimiz devam ediyor. Birçok mal varlığını tasfiye ettik, satışı söz konusu oldu. Yaklaşık 1500 işçinin 16 milyon liraya yakın alacağı mevcuttu. Yapılan satışlar neticesinde toplamda yüzde 45 oranında işçilere kıdem ve ihbar tazminatının ödemesi yapıldı. Mal varlığı satışlarımız ve tasfiye hala devam etmekte. Bu tasfiye için de Şeker Piliç’in kesimhanesi bir bütün olarak satışa çıkarmıştık. Maalesef alıcı bulamadık, iki satışımız da düştü. Bunun ardından makineler ve taşınmazları ayrı ayrı satma kararı aldık. 5 Temmuz Perşembe günü makinelerin bir çoğunu sattık. Makinelerin satışından yaklaşık 6 milyon gibi bir gelir elde ettik. Bunun yarısı işletme rehini olarak Halk Bankası’na ödenecek, diğer yarısı da kasamıza kalıyor. Kasada olan miktar da işçilere ödenmeye devam edecek" dedi.
ÖNCE BANKA İPOTEKLERİ, SONRA İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENECEK
27 Temmuz’da taşınmaz satışının olduğunu belirten Volkan Gözükara şunları söyledi:
"Taşınmaz satışımız iki parselden oluşmakta; 1’inci parsel 55 dönüm olarak yer almış durumda muhammen bedel 14 milyon 338 bin lira. 2’nci parsel 34 dönüm gibi bir büyüklükte, bu da 18 milyon 72 bin lira gibi bir muhammen bedel ile satışa çıkacak. Tabii yüzde 50 oranında satışlar açılıyor. 27 Temmuz'da satışlarımız gerçekleştiği takdirde Şeker Piliç İflas İdaresi olarak yaptığımız satışların ardından yine kasamızda bir miktar para olacak. İpotek alacaklısı bankalar mevcut. Öncelikle bankalara ödeme yapacağız. Kasamızda kalan miktarla da işçilerimize ödemeleri gerçekleştireceğiz. Kasada 6 milyon gibi bir bakiye öngörüyoruz. İşçilerin şu an yüzde 55 gibi kıdem ve ihbar tazminatı alacakları mevcut. Bu satışlar sonunda bunları ödemeye çalışacağız. Ne kadara satılacağı, rakımın ne kadar yükseleceği şu an belli değil. Bu da ihale esnasında belli olacak. 27 Temmuz 14.20’de iki ayrı satışımız olacak. Satış rakamlarına oranla işçiye yüzde 40-45 civarı ödeme öngörümüz var. Tasfiye işlemlerimiz devam ediyor. Satışlar tüm hızıyla gidiyor. En kısa sürede işçi alacaklarının tamamını ödemeyi amaçlıyoruz."

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