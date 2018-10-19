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Dev yatırım STAR Rafineri hizmete alınıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ve ilan ettiğimiz Yeni Ekonomi Programımız ile sadece son bir ayı aşkın sürede, makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyoruz. Bu yolda, ortaya koyduğumuz hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ve ilan ettiğimiz Yeni Ekonomi Programımız ile sadece son bir ayı aşkın sürede makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından 6,3 milyar dolara inşa edilen STAR Rafineri, Petkim Konteyner Limanı, Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali ve Aliağa Genel Müdürlük Binası açılışı törenine katılan Albayrak, yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin 21'inci yüzyıldaki nişanı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışından 4 ay sonra, dünyaya örnek olacak dev bir projenin açılışı için İzmir'de bir araya geldiklerini söyledi.

Enerji Bakanlığı görevini üstlendiği dönemde Milli Enerji ve Maden Politikaları içinde özellikle petrokimya endüstrisinde Türkiye'nin kapasitesine sağlayacağı büyük katkı sebebiyle STAR Rafineri'ye çok büyük önem verdiklerini belirten Albayrak, bu büyük projenin sadece sağlayacağı istihdam veya yatırım tutarı ile değil bu endüstride Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmaya vereceği katkıdan dolayı da heyecanlandıklarını dile getirdi.

"İşte bugün Yeni Ekonomi Programımızın temel hedef alanlarının başında gelen cari açığın azaltılması ve katma değeri yüksek ürün üretimi stratejilerimizi tam anlamıyla karşılaması nedeniyle heyecanımız bir kat daha arttı." diyen Bakan Albayrak, açılışta verilen fotoğrafın dünyanın içinden geçtiği karamsarlığa, belirsizliğe de aslında en güzel çözüm formülünü sunduğunu ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu ve birliği dünyanın örnek alması gerektiğine işaret eden Albayrak, "Karşılıklı sağduyu ile ortak hedeflere, dayanışma içinde yüründüğünde bölgesel ve küresel huzura, istikrara ne denli büyük katkılar sunulabildiği bu fotoğrafla çok net bir şeklide görünüyor. Bu güçlü fotoğraf, dünyaya ülkelerin çıkarlarını, ekonomik istikrarlarını korumalarının yolunun, korumacılığı artırmaktan, ticaret savaşları çıkarmaktan değil dayanışmadan, rekabetçilikten, güçlü iş birliklerinden geçtiğini çok net ortaya koyar. Biz bu fotoğrafı, bu kardeşliği, bu birlik ve beraberliği koruyacağız. Ve korumakla kalmayacağız, onu en güçlü ve en güzel şekilde yarınlara, çocuklarımıza, torunlarımıza taşıyacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin, "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde ekonomide yaşadığımız spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ve ilan ettiğimiz Yeni Ekonomi Programımız ile birlikte sadece son bir ayı aşkın sürede, makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyor Türkiye. İşte bu yolda, ortaya koyduğumuz hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İşte Star Rafinerisi, yeni dönem yatırım önceliklerimizin de önemli bir örneğini oluşturuyor. YEP kapsamında yatırımlarımızı, ihracata dayalı büyümeye, ithal ara maddelerin yerlileştirilmesine, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak projelere yoğunlaştıracağız."

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açılış Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak SOCAR STAR Rafineri yatırım yeni ekonomi programı

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