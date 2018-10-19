Dev yatırım STAR Rafineri hizmete alınıyor

İZMİR (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ve ilan ettiğimiz Yeni Ekonomi Programımız ile sadece son bir ayı aşkın sürede makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından 6,3 milyar dolara inşa edilen STAR Rafineri, Petkim Konteyner Limanı, Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali ve Aliağa Genel Müdürlük Binası açılışı törenine katılan Albayrak, yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin 21'inci yüzyıldaki nişanı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışından 4 ay sonra, dünyaya örnek olacak dev bir projenin açılışı için İzmir'de bir araya geldiklerini söyledi.

Enerji Bakanlığı görevini üstlendiği dönemde Milli Enerji ve Maden Politikaları içinde özellikle petrokimya endüstrisinde Türkiye'nin kapasitesine sağlayacağı büyük katkı sebebiyle STAR Rafineri'ye çok büyük önem verdiklerini belirten Albayrak, bu büyük projenin sadece sağlayacağı istihdam veya yatırım tutarı ile değil bu endüstride Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmaya vereceği katkıdan dolayı da heyecanlandıklarını dile getirdi.