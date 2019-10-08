FİNANS

"Deve dişi nar" üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçen sene 1 lira olan "deve dişi nar"ın kilogram satış fiyatının 2 liraya yükselmesi, üreticisini memnun etti - İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz: - "Bu sene rekolte beklentimiz 2 bin 500 ton"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçen sene 1 lira olan "deve dişi nar"ın kilogram fiyatının 2 liraya yükselmesi, üreticinin yüzünü güldürdü.

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima özelliği dolayısıyla tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar'da hasat başladı.

İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organik tarım desteği sayesinde ilçede çok kaliteli nar üretildiğini söyledi.

Yılmaz, çiftçilerin nardaki verim ve fiyattan memnun olduğunu dile getirerek, "Tüm çiftçi üretici arkadaşlarımız heyecanla tarlalarına geldi. İlçemizde 2 bin 100 dekar alanda organik tarım üretimi yapılıyor. Bu sene rekolte beklentimiz 2 bin 500 ton. Yağışlar nedeniyle bu yıl, geçen seneye göre çok az bir düşüş var ama üreticilerimiz fiyattan çok memnun." dedi.

- "İnce kabuklu ve çok tatlı"

Yılmaz, İnhisar "deve dişi narın" ince kabuklu ve çok tatlı olması dolayısıyla diğer narlardan farklı olduğunu vurguladı.

Bu özelliklerinin, ürünün sofralık olmasını öne çıkardığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle nar suyumuz da burada işleniyor, yurt içi ve dışından talep görüyor. Bakanlığımızın desteği ile organik tarım yapılıyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki arkadaşlar sık aralıklarla çiftçilerimizi ziyaret ediyor. Üretim öncesi ve sonrası numuneler alıp bunları takip ediyorlar. Organik olması daha çok talebi artırıyor."

- "Umduğumuzdan daha iyi"

İnhisarlı 50 yıllık meyve üreticisi İbrahim Burunca da sabah erken saatlerde işçilerle tarlasına geldiğini belirtti.

İşçiler ürünü topladığını, kendilerinin de ambalajlayarak sebze ve meyve hallerine gönderdiğini ifade eden Burunca, "Tamamen organik gübre attığımız için ürünler çok lezzetli ve kaliteli, umduğumuzdan daha iyi. Fiyatın 2 lira olması da bizim için çok iyi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik deve dişi nar İnhisar nar

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