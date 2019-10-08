"Deve dişi nar" üreticisinin yüzünü güldürdü

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçen sene 1 lira olan "deve dişi nar"ın kilogram fiyatının 2 liraya yükselmesi, üreticinin yüzünü güldürdü.

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima özelliği dolayısıyla tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar'da hasat başladı.

İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organik tarım desteği sayesinde ilçede çok kaliteli nar üretildiğini söyledi.

Yılmaz, çiftçilerin nardaki verim ve fiyattan memnun olduğunu dile getirerek, "Tüm çiftçi üretici arkadaşlarımız heyecanla tarlalarına geldi. İlçemizde 2 bin 100 dekar alanda organik tarım üretimi yapılıyor. Bu sene rekolte beklentimiz 2 bin 500 ton. Yağışlar nedeniyle bu yıl, geçen seneye göre çok az bir düşüş var ama üreticilerimiz fiyattan çok memnun." dedi.

- "İnce kabuklu ve çok tatlı"

Yılmaz, İnhisar "deve dişi narın" ince kabuklu ve çok tatlı olması dolayısıyla diğer narlardan farklı olduğunu vurguladı.